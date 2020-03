Gammeldans, Psalmorkester, Utställningar - Det händer söndag 15 mars

GÄVLE

Arrangemang

Kl 13-15 Träffpunkt för seniorer Brunnsgatan 59. Öppet med fika.

Stackbo Station spelar ”Lilla Fransyskan” en fars på Spegeln Norra Köpmansgatan 11 kl 16.00.

Våra spelmän spelar upp till dans på Röjningen i Sätra kl 17.00–19.00. Vi dansar gammeldans med inslag av enklare gillesdanser. Fri entré, fika till självkostnadspris i pausen. Välkomna till Folkdanslaget Rillen.

”Sånger och romanser”. Anna-Carin Jutestål, sopran, Marcus Edgar, piano. Heliga Trefaldighets kyrka kl 16:00.

I Mariakyrkan i Sätra. Kl. 09:00 Psalmorkester. Har du ett instrument som ligger på en hylla och dammar? Eller spelar du varje dag men saknar någon att spela med? Kom så spelar vi tillsammans. Vi möts några söndagsmorgnar och spelar Psalmer men även annan musik. Det är bra om du kan några ackord eller lite noter. Vi avslutar med att spela något av det vi övat på mässan kl. 11:00. Du kan vara med en gång eller alla. Ingen anmälan behövs, men vet du att du tänker vara med och vill veta vad vi ska spela, hör gärna av dig.

I Strömsbro kyrka. Kl. 18:00 Musikgudstjänst ”That`s where the light gets in”. Med musik av Leonard Cohen. Strömsbro kyrkokör med solister och musiker. Präst, Ing-Marie Lundberg och Musiker Ellen Weiss.

Utställning

Galleri K med Mehran Mahdavi som visar måleri. Utställningen pågår till 7/3 - 22/3. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Primära och sekundära sätt att äta på bjuder in oss till en vindlande undersökning av mänskligt beteende. Konstnären Joanna Lombard delar upp beteenden i primära och sekundära. Till det primära kopplas grundläggande handlingssätt; det som krävs för människans såväl som djurets överlevnad, t ex att äta, sova och yttra sexualitet. Det är handlingar som upprätthåller människans mest basala funktioner och därför varit sig lika genom tid och rum. Konsthallen har öppet: tis-sön 12-16.

Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. Syftet är att skapa en diskussion om frågorna som rör fristad: yttrandefrihet, demokrati och konstnärers möjlighet att skapa fritt. Fristadsmobilen är ett initiativ av den lokala poeten och konstnären Liselotte Fluhr i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Region Gävleborg och Gefle Dagblad. GävleKonstcentrum Öppet Mån-Fre 8-16, Lör-Sön 12-16.

SANDVIKEN

Utställning

Hyllningsutställning: S-kvinnor. En unik fotoutställning för att fira kvinnors arbete förr, idag och i framtiden. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 11-15.

Färgenergier - Margareta Petré. Utställningen kompletteras med resultat från en workshopvecka på samma tema ledd av Margareta. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 15.

The Night Has a Thousand Eyes. En utställning skapad av elever i åk.8 inspirerad av boken Oktober är den kallaste månaden. Utställningen är en del av Kulturlöftets litteraturprojekt 2020. Fri entré. 20/2-15/3. Tillgången/Kulturcentrum Sandviken.

HOFORS

Arrangemang

Bio - The Invisible Man (Sv.txt). Kl. 18:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: 15 år. Folkets Hus och Park Hofors.

Haif -Stugan öppen mellan kl 11.00 – 15.00. Servering. Dryck, våfflor, smörgåsar, Bullar, varm korv.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Framåt (Matiné) kl 14:00. Åldersgräns: 7 år. Biljettspris: 70 kr. Charter kl 19:00. Biljettspris: 100 kr.

”Hopp om livet. Konsert med Gävle kammarkör Concordia med temat Kärlek, Hopp och Tro” kl 16.00 Skutskärs kyrka.

Utställning

Konstutställning Laxön. Kent Svensson ställer ut akvareller under mars månad. Öppettider torsd, fred, lörd 12.00 - 16.00, sönd 11.00 - 17.00.

Älvboda Friskola firar 20 år. Utställning om hur allt började och var de är idag. Utställningen pågår 11-28 mars. Biblioteket i Skutskär.

Kl 11.00-17.00 Johan Thunberg visar Målningar i ateljen på Laxön i Älvkarleby. Landskapsmåleri säger en del om hur vi ser på och har sett på världen. Den berättar historien om konstens och människans relation till vad vi kallar natur. Min utställning kan vara en reflektion hur det ser ut och få oss att se.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar med över 200 konstverk från 1600-talet till idag. Utställning med Gunnar Cyréns föremål. Forntidsutställning och kulturhistoriska utställningar. Sinnerligt. En utställning för alla sinnen som berör – oavsett funktionalitet eller ålder. Den upplevs med känsel, syn, lukt och hörsel. Visas till 18 mars. Naturens nygamla former. I Mats Dahléns foton möts natur och fotografihistoria. Närstudierna av växter är inspirerade av Karl Blossfeldts fotografier. Visas tills vidare. Öppet: Tis, tor, fre 11–17. Ons 11–20. Lör, sön 12–16. Fri entré!

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel.Alltid öppet. Utställningen pågår till den 4 april.