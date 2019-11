Gardell till Gävle med strippad version av påkostad show

Efter en säsong i Stockholm och en i Göteborg av "Queen of fucking everything", drar Jonas Gardell nu ut med densamma i en version med tillägget "solo" i titeln. Turnépremiär är i Karlstad 6 mars 2020 och Gävle teater får besök den 4 april klockan 19.00. Biljetterna släpps torsdag 28 november klockan 10.00.

I ett pressmeddelande beskrivs showen som "en av de mest påkostade som någonsin satts upp i Sverige". Gardell säger själv i samma kungörande:

– Drottningen åker ut i sitt rike för att tala till sitt folk, säger Jonas Gardell. Det blir inga kulisser eller fyrverkerier, inga dansare, inga sångerskor och ingen orkester. Vad man får är Drottningen själv i all sin glans. The Queen is dead! Long live the queen!