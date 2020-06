Gästis utsatt för inbrott – tjuvar stack med kött och sprit: "Lika tråkigt varje gång"

Det var på måndagen, innan värdshuset öppnade, som personal upptäckte inbrottet och kontaktade chefen Dakhwaz "Dacke" Hajo.

– Tjuvarna hade krossat rutan i entrédörren och försökt låsa upp från insidan, men dörren hade dubbellås. Då ryckte de istället. De har förstört hela dörren, jag blev så jävla förbannad på det, säger Dacke Hajo och fortsätter:

– När de hade fått loss den gick de in och härjade.

Börje Hjelm på polisen i Sandviken berättar att inbrottet uppskattas ha skett omkring klockan 02.30 natten mot måndagen.

– De rotade en del i frysen men det var mest sprit och öl de fick med sig, säger Dacke Hajo.

Han ringde polisen. Kort därefter meddelade Gästis på Facebook att serveringen skulle hålla stängt i några timmar, så att polisen kunde göra klart sin undersökning.

Riktigt så blev det inte.

– De sa åt oss: Se till att ni inte rör någonting förrän vi kommer. Men vet du när de kom? Klockan åtta på kvällen. Det kändes inte bra att behöva vänta så länge, säger Dacke Hajo.

I polisens rullor ser det annorlunda ut.

– Anmälan ska ha kommit in klockan 22.06 på måndag kväll. Jag vet inte hur det kan komma sig, säger Börje Hjelm.

Han berättar att det finns bilder från en övervakningskamera. Polisen har ännu inte kunnat identifiera personerna som bröt sig in.

På Facebook diskuteras att det ska ha skett flera inbrott i Torsåker och Hofors under samma natt. Dacke Hajo har hört att det i Torsåker pratas om tre inbrott i bostäder. Börje Hjelm kan varken bekräfta eller dementera detta.

– Jag har inte den överblicken just nu. Numera hamnar samtalen i ett centralt system och det är inte så lätt för förundersökningsledaren att se allt. Förr kom samtalen in till våningen under där jag sitter nu, då blev ärendena samlade på ett annat sätt, säger han.

Jonas Eronen, som är presstalesperson i polisens region Mitt, kan inte heller se några andra anmälningar om inbrott i Hofors eller Torsåker den natten.

Dacke Hajo är främst bekymrad över att få dörren lagad, komma överens med försäkringsbolaget och kunna öppna igen så snart som möjligt.

– Vi har öppnat pizzeriadelen för att kunna få in nånting. Men nu är det högsäsong, därför vill vi öppna så snart som möjligt, säger han.

Han har varit med om inbrott förut.

– Det här är verkligen inte första gången, men varje gång känns det så personligt. De tar sig in på arbetsplatsen när man själv inte är där. Det känns inte bra och är lika tråkigt varje gång, säger Dacke Hajo.