Gästrike-aktuella Peter Asplund hyllar jazzstaden Sandviken: "Ett av landets främsta storband"

Albumet "The Christmas feeling" kom 2013, och sedan dess har Peter Asplund och hans julvänner gjort en årlig turné. Till jul lyssnar han själv gärna på Bing Crosby, Nat King Cole, Frank Sinatra, Andy Williams och Ella Fitzgeralds julskivor, så innehållet i hans julshow tar avstamp där.

– Eftersom jag är jazzartist, så ligger ju den delen av julmusiken mig närmast. Men även om vi spelar de oerhört fina och slitstarka jullåtarna från The Great American Songbook, så har vi naturligtvis satt vår egen lite mer uppdaterade prägel på dem, säger han.

Framgångarna med turnén har gjort att den har kunnat pågå i flera år och Peter vittnar om hur både skivan och showen tas emot uteslutande positivt och att man i princip haft stående ovationer varje kväll. I år blir det nio konserter som går från Gävle i norr till Kristianstad i söder och repertoaren är ungefär densamma.

– Ja, även om en och annan ny låt dyker upp varje år. Julen är ju en tradition i sig, så jag tycker det är lite kul att människor får höra sina favoriter varje år, säger Peter och berättar att det även brukar tillkomma nya musiker i bandet.

I år finns klassiker som ”Have yourself a merry little Christmas, ”Santa Claus is coming to town” och "White Christmas” med, men både något udda guldkorn som ”A Christmas love song” och Asplunds egna jullåtar: ”Welcome to Yule” och ”The last day of the year” spelas.

– Kompet görs av ett traditionellt storband: fem saxofoner, fyra tromboner, fyra trumpeter, piano, kontrabas och trummor. För sången står artisterna Isabella Lundgren, Vivian Buczek, Anna Jalkéus, säger Peter Asplund, som självklart också spelar ett och annat stycke för trumpet.

Peter Asplund har genom åren spelat mycket i både Gävle och Sandviken. Han berättar att båda städernas har aktiva och bra jazzklubbar och fina scener i allt från konserthus, teatrar och mindre klubbscener.

– Sandviken har dessutom en av landets – genom tiderna – bästa jazzfestivaler, där jag fått möjligheten att framträda ofta, säger han och lyfter fram ungdomsstorbandet GUBB:

– Ja, med dess fantastiska ledare; Bertil Fält och teamet kring honom. Bandet är centralt i utbildandet av unga storbandsmusiker. Jag har både bjudits in som gästföreläsare och solist med GUBB och vi har turnerat tillsammans och till och med gjort en skiva ihop.

Har du spelat med Sandviken Big Band?

– Naturligtvis! Som ung trumpetare vikarierade jag i trumpetsektionen i Sandviken Big Band och efter det har jag återkommit som solist framför bandet vid olika tillfällen.

Peter Asplund ser Sandviken Big Band som ett nav och en ledstjärna som har bidragit till det ökade intresset för storband i de yngre generationerna. Han beskriver bandet som en institution i svensk storbandsjazz och något för många elever att sikta på.

– Bandet står djupt rotat i den klassiska swing – och Count Basie-fåran och har stått ut genom åren, som ett av landets bästa inom genren.

Peter Asplund har släppt åtta album i eget namn, spelat in hundratals skivor och turnerat över hela världen. Han skriver musik och håller jazzen i full gång. Peter är mitt i karriären och känner ändå ingen stress över att han borde ha kommit längre eller borde ha gjort mer.

– Man kan hela tiden se det i livsstadier man går i genom i familjelivet, det sociala och karriären. Jag kan känna att jag är ganska lugn med en fantastisk familj med min fru och en liten underbar sexårig dotter, med hus och alla goda vänner som jag träffar och har riktigt roligt med, säger Peter Asplund som dock inte vill vara helt nöjd med karriären:

– Där finns en inneboende kamp att den alltid ska växa, det kan vara att jag måste spela bättre, måste skriva mer intressant musik. Annat jag skulle vilja är att bli mer självklar för konsertarrangörer; man måste hela tiden jobba hårt för att påminna alla om att man finns. Jag skulle vilja att fler kontaktade mig självmant, utan att jag ska behöva jobba med marknadsföring. Det är det enda jag kanske saknar nu när jag blir 50 år.

För ett år sedan lämnade Asplund Södermalm i Stockholm där han tillbringat 20 år och flyttade ”hem” till Nykvarn. Nu bor han ett par hundra meter från barndomshemmet.

– När dottern nu ska börja skolan ville vi se oss om efter något nytt, men inte alltför långt från Stockholm. Och valet föll naturligt på Nykvarn där jag är uppvuxen. Det är samma gator jag gick som liten, säger Peter och berättar om andra fördelar med huset som rummet i källaren dit han ofta längtar att få vara. Där har Peter sina böcker, skivor, piano, trumpet och notpapper.

– Jag kan vara där en hel dag och skriva saker, kanske åtta takter som jag sedan spelar in. Det är en härlig känsla när jag ser att det händer saker i källaren. Sedan måste jag ju ta på mig kostymen och ut på scen. Men det är en härlig känsla att träffa publiken också.

Livets goda kommer på tal och Peter tar upp hur det är att vara i sin lya och skriva musik man njuter av, men också om att man kan sträva efter att få spela med stora artister och känna ”I’ve made it”. Han föredrar det första. Peter har aldrig saknat att spela med de stora, men erkänner samtidigt att om någon som Herbie Hancock eller Chick Corea skulle höra av sig och vilja ha honom på sin världsturné, så skulle han inte dissa dem.

– Det händer att man spelar med sina vänner och mitt i en session så uppnår man någon sorts extas. Inget slår den känslan och där och då spelar det ingen roll om det är världsartister eller inte, säger han.

Under samtalet återkommer Peter hela tiden till The great american songbook, också känd som American standards, och gör jämförelser med andra artister i Amerika och hur musiken utvecklades där under de första 50 år av 1900-talet. Det var ett hopkok av blues, ragtime, tyska lieder, irländsk folkmusik, engelsk music hall. Det bakades ihop och ut kom amerikansk popmusik.

– De som grundade American songbook hittade på vers, refräng, stick, harmonik och annat. Det som var så fint var att de var professionella låtskrivare, och ofta jobbade i par som George Gershwin med sin bror Ira, Richard Rodgers/Lorenz Hart eller Rodgers/Hammerstein. Några var ensamma som Cole Porter, Irving Berlin och Jerome Kern…, säger Peter Asplund och avslutar:

– Det är de som gav oss skatten med de bästa låtarna och som blev grunden till dagens popmusik.

Peter Asplund om:

Framtiden:

– Jag hoppas att det är samma sak som när vi sitter här och pratar nu. Jag hoppas att jag fortfarande är barnsligt intresserad av processen, att jag fortfarande kan vara fixaren som ordnar konserter åt mig och mina medartister, att jag kan skriva musik, men också att jag uppnått det där med att vara självklar artist på arrangörernas lista.

– Men om jag nu ska lyfta det här så vore det skönt att vara ”artist in residence” som innebär att man har något viktigt uppdrag vid sidan av sitt aktiva musicerande, kanske som konstnärlig ledare inom någon organisation eller kommun.

Peter Asplund om sina styrkor i spelandet

– Jag har alltid haft ett stort ljud, ett stort sound. Processen är att man blåser på läpparna så att de vibrerar… som när man gör pruttljud. Och har du mycket kött så är det mycket kött som vibrerar och det ger stort ljud. Har du mycket överläpp i munstycket så blir det mörkare ljud, men sedan ska ju svalgen och resterande organ göra sitt.

– Och något jag har utvecklat genom åren är dynamiken; jag kan spela väldigt starkt och väldigt svagt, vilket jag också försöker utnyttja. Väldigt mycket jazzmusik är, dynamiskt sett, tråkig. Den ligger i samma nivå. Jag försöker hitta en förlängning av rösten. Ibland skriker man, ibland viskar eller gråter man. Och det vill jag efterlikna.

– Man har ett sound i öronen som man önskar härma. Så omedvetet gör man mycket för att efterlikna det där.

Peter Asplund om sina svagheter

– Min svaghet har alltid, tror jag, varit att jag överblåser lite för mycket. Det innebär att jag tar i lite för mycket när det inte skulle behövas. Jag tröttar ut mig lite i onödan, men det är också mycket därför att jag vill få fram en viss heta, en nerv. Jag skulle alltså kunna vara mer ”ekonomisk”.