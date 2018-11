Detta händer i dag: Spöktorsdag på Stadsbiblioteket i Gävle

GÄVLE

Arrangemang

Utställning från Konstiga måndagar på Andersbergs bibliotek kl 13-19. Under höstens måndagar har barn från hela Andersberg skapat tillsammans med Anna från Kulturskolan. Under lovveckan kan du komma och titta på vad de har gjort.

Fasliga tipsrundan på Andersbergs bibliotek kl 13-19. Testa dina kunskaper om troll, monster och spöken! Har du alla rätt kan du vinna en fin presentpåse.

Fasliga tipsrundan på Hille bibliotek kl 10-12, 14-16. Testa dina kunskaper om troll, monster och spöken! Har du alla rätt kan du vinna en fin presentpåse.

Spökiga pärlplattor på Hille bibliotek kl 13-15. Gör spökiga pärlplattor tillsammans med Stig från Hobbyshopen. För alla från 6 år. Drop-in. I samarbete med ABF.

Fasliga tipsrundan på Bomhus bibliotek kl 12-19. Testa dina kunskaper om troll, monster och spöken! Har du alla rätt kan du vinna en fin presentpåse.

Fasliga tipsrundan på Valbo bibliotek kl 14-19. Testa dina kunskaper om troll, monster och spöken! Har du alla rätt kan du vinna en fin presentpåse.

Sagostund för barn på Valbo bibliotek kl 10. Helena läser och berättar sagor. För barn 3-6 år i föräldrars sällskap. Ingen föranmälan krävs. Ansiktsmålning på Valbo bibliotek kl 14-18 med Alva Lindborg. Drop-in.

Läslov på Hedesunda bibliotek kl 10-13, 14-17. Gör ett bokmärke! Material står framme hela öppettiderna, drop-in.

Konstcentrum. Höstlovsaktivitet med [KRIG] och klotterinstitutet kl 13-17. Vi använder oss av textil som vi färgar med sprayfärg. Materialet knyts ihop till stora trassel genom att vi rör oss runt varandra och knyter oss in i element vi hittar utomhus. Trassel, vävar, stickning och virkning i jätteformat skapas genom samarbete eller på egen hand. Det kanske kan liknas vid tillfälliga textila skulpturer. Drop in! Ålder 10-18 år.

Lästips i Lunchtid, Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl 12.15-12.45. Mer än bara böcker – bibliotekets personal tipsar om filmer, TV-spel, musik och TV-serier. Under tiden har du möjlighet att fika eller äta lunch i kaféet.

Spöktorsdag - Kom om du vågar! Stadsbiblioteket, samling i Narnia kl 12.30. Spökvandring i magasinet. För dig som är 9-11 år. Biljett behövs, kolla med avdelning Barn & Unga på Stadsbiblioteket om det finns platser kvar.

PLAY - spela läskiga tv-spel Stadsbiblioteket, Narnia kl 13:30-15:30. Drop-in, från 9 år.

Rollspel: The Creaking in the floor, Stadsbiblioteket, Narnia kl 16-19. En grupp vänner beger sig till en gammal skidort en sen sommar för att ha återföreningsfest. Men stugan de bor i gömmer en mörk hemlighet som bäst hade förblivit glömd. Ett skrämmande rollspel skrivet av Johan Johansson Hjern. För dig som är 11-14 år! Ingen föranmälan men se till att vara på plats vid starttiden.

Spöktåg till Halloween i Furuvik. Följ med på Järnvägsmuseets ångande spöktåg från Skutskär och Gävle C till Furuvik. Avgång från Gävle C kl. 11.45, 13.45, 15.45 och 17.20. Avgång från Skutskär kl 12.40, 14.35, 16.38 och 17.53. För komplett tidtabell se vår hemsida Jarnvagsmuseet.se. Biljettpris vuxen 60 kr. Barn 6-19 år 40 kr. Barn 0-5 år gratis. Köp din biljett vid tåget eller förköp den via Furuvik.se. Törs du följa med på vårt spöktåg med gastar ombord? Lugn bara, för den som vill åka med ångtåget utan att bli skrämd finns naturligtvis även en lite lugnare vagn.

Spökigt höstlov. Buhuuu alla lediga barn! Gör en skrämmande bra ansiktsmask, tillverka små svävande spöken och lyssna på ruggigt spännande historier! Kl 13–16 Länsmuseet Gävleborg - Fri entré!

Vill du hjälpa till som volontär på Kulturums språkstöd? Nyanlända träffas på Brynästorget, Brynäs Centrum, två dagar i veckan för samtal. Idag kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00. Ingen erfarenhet krävs, endast att du behärskar det svenska språket i skrift och tal! Välkommen hur mycket och hur länge du vill!

Ta med hela familjen till ett mysigt och rysligt Furuvik! Spännande aktiviteter för alla små och stora som vill njuta av parken i Halloweenskrud. Öppettider kl 12-18. Tivoli är öppet och även delar av djurparken. Kamelaktivitet 13:00, Fäbodmatning 15:00. Regnskogen öppet hela dagen. Hälsa på familjen Sjöskum i Kaptensgården och häxorna på Stallplan. Sagoläsning i Kruthuset 13:30, 14:30, 15:30, 16:30. Biomatiné i vår Cirkusbyggnad med Lilla Spöket Laban 13:30, 14:30, 15:30. 16:30.

Lunchmusik med Per Ahlman, orgel. Musik i allhelgonatid, Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle kl 12:30.

HEDESUNDA. Röda Kors café på Träffpunkten, Ängslyckan. Kl 14-16 Gunnar ”Valle” Vallman underhåller.

Vill Du väva! Välkommen till Hemslöjdens vävstuga som öppnar i nya lokaler Styrmansgatan 4 in på gården. Närmaste busshållplats, Steneberg. Öppettider måndag t.o.m. torsdag 9-12 samt onsdagar 17-20.

Rullande Pennan. Katolska kyrkan. Inspiratör Kurt Bengtsson kl 18.00-20.00.

Mer än bara böcker, vi tipsar om filmer, TV- spel, musik & TV-serier. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom.

Torsdagscafé i Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59 i Sörby kl 14.00, Ton och tankar i Allhelgonatid med Karin Theuer sång, Mari Dahl och Marianne Lundin.

Slöjdcafe för barn på Valbo bibliotek. Kom och lär dig slöjda och handarbeta efter skolan, för barn 8-10 år, drop-in kl. 16-18. I samarbete med Gästriklands hemslöjds-förening.

Handarbetscafé med te, kl. 17-19 på Valbo bibliotek. Kom och umgås, fika och handarbeta tillsammans med oss. Alla är välkomna, vuxen som barn! Ingen föranmälan krävs.

Digital första hjälpen på Andersbergs bibliotek kl. 14-15. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. Drop-in.

Stickcirkeln i Överhärde Bygård kl 18:00-20:15. Terminens tema är top-down-toppar och tomtar.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Gävle fotoklubbs höstutställning - Gävle bilder på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 13/10-7/11. Öppettider mån-fre 11-20, lör-sön 12-16.

Ryohko Otsuka Galleri K. En spännande utställning med Konstnären Ryohko Otsuka som visar akuarell . Utställningen pågår till 27/10 - 11/11. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, öppnar idag en utställning av Gunilla Löfgren, med bilder, ’Labyrinter’. I utställningen medverkar även Mikael Strömberg med musik. Utställningen pågår tom. 16/11. Öppet mån-fre kl. 10-16, lör-sön kl. 12-15.

Jessika Jarl – Akryl – Komma hem. Sotlugg & Linlugg (Drottninggatan 34). Utställningen pågår mellan 13 oktober – 13 december .

Fotoutställning i Labbis i Forsbacka. Christer Olsson visar foton från platser som inte längre är i bruk. Öppet vardagar 10:00 - 15:00 från 5/11 till 13/11.

Gunilla Löfgren och Ami Widahl visar mixed media och måleri i en konstutställning på Elite Grand Hotel, Gävle. Utställningen pågår tom 21 dec kl 12. Alltid öppet!

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9.00-11.00 Seniorradion (repris).

17.30-18.00 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson (repris) (Lyssna när du vill på hjartesangerna.se)

SANDVIKEN

Arrangemang

Österfärnebo bibliotek. Forskargruppen finns tillgänglig för hjälp med din släkt- eller ortsforskning i Forskarhörnet varannan tors 18-21.

Musik Kanalen presenterar en lunchkonsert ” Retro i ny tappning” med Trekvart damtrio plus bas, Anna Karin Klockar, Marika Erlandsson och Anna Karin Tibell – sång, Åke Gullberg – kontrabas. Kl. 12.00-13.00 i Kanalgårdens vinterträdgård, Björkgatan 15 i Sandviken. Kombinera gärna konserten med en god lunch i Restaurang Kanalen.

Utställning

Christina Andersson, ”Livets underverk”, Öppet måndag-torsdag kl 10.00-20.00. Kanalkyrkan, Odengatan 56.

I stadens utkanter - Om sårbarhet och överlevnad. Måleri med mera av Lars Westerman. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 19.

GYSINGE

Arrangemang

Höstlovsskoj i naturum Färnebofjärden, Gysinge. Varje dag kl. 11-16 måndag 29/10 – söndag 4/11. Ho hoooo! I år går vårt höstlovsskoj i ugglornas tecken! Pyssel och aktiviteter kl. 11-16 varje dag hela veckan. Kl. 13 kan du hjälpa till att mata våra små öringar. Fri entré och gratis aktiviteter.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån-tors kl 09.00-12.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 – 12.00. Handledning finns.

Utställning

Hoforssalongen 2018, Hofors, Jurybedömd utställning. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11. Utställningsperiod: 27/10-16/11. Öppet vardagar kl. 10 – 18 samt lördag 10/11, söndag 11/11, kl. 12-15. OBS! STÄNGT lördag 3/11- söndag 4/11.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Christoffer Robin och Nalle Puh sv. tal (Höstlovs film) kl 14.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 13.30 Äldreboendet Hällbacka i Söderfors. Väntjänstens sång- och fikastund. En stund med allsång.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. id:TRANS Från Kung Kristina till idag. Elisabeth Ohlson Wallin arbetar ofta normbrytande i sina utställningar. Här vill hon lyfta transpersonerna, deras liv och rättigheter. Utställningen består av bilder, videoinstallationer och intervjuer med nutida transpersoner samt en historisk del där besökaren får möta ”Kung Kristina” och andra historiska förebilder för transrörelsen. Utställningen pågår 6 september – 4 november.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar.