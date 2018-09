Händer i dag 1 september 2018

GÄVLE

Arrangemang

Järnvägsmuseet kl 12-16. Tåghallen öppen idag – ångtåg och föredrag. Passa på – nu är det sista helgen för säsongen som vi öppnar vi upp Tåghallen på Nynäs. Delar av det järnvägshistoriska kulturarvet förvaras i Tåghallen som är Järnvägsmuseets fordonsmagasin, på Nynäs. Här går det att uppleva det bästa ur samlingen vid ett antal tillfällen fram till nyöppningen av museet. Ångtåg från Gävle Central tar er dit. Avgång från Gävle C kl. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Resan tar 10 min. Avgång Tåghallen kl. 12.40, 13.40, 14.40, 15.40. Föredrag kl 13.30: Snickeri o Hantverk i äldre Järnvägsfordon, av Stefan Karlsson. Stefan är finsnickare vid Statens maritima museer. Begränsat antal platser till föredraget. Biljetten hämtas ut i receptionen. Enklare café finns. Karlsborgsgatan 1, Gävle. OBS! På grund av mycket begränsad parkeringsmöjlighet rekommenderar vi er att ta ångtåget från Gävle Central.

Å-Draget. Pyssel. Kl 12–17. I våra ateljeér är både stora och små välkomna att pyssla tillsammans med Richard Schill. Musta dina egna äpplen. Kl 14–17. För tredje året – nu kör vi igen! I samarbete med Studiefrämjandet i Gävle erbjuder vi kostnadsfri prova-på-mustning av äpplen. Äppelmustaren finns på plats i museets trädgård, ta med egna äpplen och flaskor. Gefle Forums kör. Kl 15.30. Lyssna till Gefle Forums kör framför museets huvudentré. Visningar i museet. Under kvällen kan du följa med på visningar i museet. Kl 18. Historien Händer Här, Ann Nilsén. Kl 19. Politisk Konst, Ingela Broström. Kl 20. Spår av liv, Richard Schill. Kl 21. Kvinnliga konstnärer, Ann Nilsén. Kl 12–2 Länsmuseet Gävleborg, Fri entré!

Kl 18 är det musikcafé och skivsläpp i Hedvigslundskyrkan, Gävle. Carin Hyving från Bollnäs släpper sin skiva ”Djupare in i Din kärlek” med egenskrivna sånger. Under musikcaféet blir det låtar från nya skivan samt några gamla godingar från tidigare skiva. Med sig på scen har hon flera Gävlebor: På gitarr; Daniel Övermalm, trummor; Fredrik Milde, keys; Tomas Övermalm, bas; Håcan Hyving, kör; Elisabet och Elvira Övermalm. Fritt inträde. Fika.

Väljer du folkrätt eller handel? Information, utställning, omröstning för Västsahara mot Marockos ockupation. Måndag till fredag 11-18, Lördag 11-14, Berggrenska gården.

HEDESUNDA. Familjedag vid Lövåsens skola kl 11-16. Loppis/marknadsstånd. Fikaförsäljning. Kolbullar med dryck. Fiskdamm. Barnens minirus, start kl 12.

Gävle Bibliotek tillsammans med Medborgarskolan livemusik på Gävle Stadsbibliotek. Kl 19.00 bjuds det på tre band från stora scenen vid caféet. Latin Perspective, latin, bossa, jazz, mm. Amanda Warren, Countrypop och blues. På Riktigt, djupdyker i Gävleborgs musikaliska historia. Fri entré och Café Edbom håller öppet hela kvällen.

Kl 12.00- ca14.00 Stadsvandring – Gatans former. Under två spännande timmar får vi se några av Gävles mest intressanta verk och samtidigt en fördjupning i frågor om demokrati, stadsplanering och smak. Ciceroner: Rolfcarlwerner är en etablerad sprejkonstnär som bl a har utfört gestaltningarna på Öster i Gävle. Tobias Barenthin Lindblad är skribent och redaktör på det svenska förlaget Dokument Press och föreläser om graffiti, gatukonst och urbanitet sedan 1996. Samling: Vid Fullriggaren på Gävle Strand, Alderholmsgatan 7. Vi vandrar från Alderholmen till Kvarnparken där vi avslutar

Konserthuset kl 12-15 öppet hus i Gävles mest musikaliska byggnad. Vi berättar om höstens konserter och visar runt i huset.

Johnny Mattsson-Gården. Öppet konstnärshem i Gamle Gefle, visning av hem, verkstad och utställning. Kl 16:00-20:00 Rettigsgatan 6 Gamla Gefle, bredvid museet. Gästutställning: Örjan Sandenor. Vedskisser. Material: ved av lövträd.

Hemslöjdens dag. Gör nytt av gammalt, uppdatera dina kläder med broderi. Ta med ett eget plagg eller gör en provlapp. Drop in mellan 11 och 14 på Garnet, Drottninggatan 30, Gävle, med Gästriklands hemslöjdsförening och Broderiakademin.

Öppet Hus på Bomhus Hembygdsgård kl 11.00-14.00 med visning av gård och föremålssamlingar, fotoarkiv och tidningsurklipp. Tunnbröd bakas i Fiskarstugan, kaffeservering, loppis. Välkommen hälsar Bomhus Hembygdsförening.

Bangolfen i Stenbergsparken. Öppet kl. 14.00 – 19.00. Stängt vid regn. Lördag 1 september är sista öppetdag för säsongen. Tack för vår första sommar i Stenbergsparken. All behållning går till Lions hjälpverksamhet.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, öppnar idag en utställning med måleri av Birgitta Rådberg, ’Energi - Magi’. Konstnären närvarar på vernissagen, kl. 12. Utställningen pågår tom. 14/9. Öppet mån-fre kl. 10-16, lör-sön kl. 13-15.

Leif Nyström visar ”Sjöliv från den tid som flytt”, olja. Karin Lepistö visar ” Naturen och landskapet”, akvarell. Forsbacka bruk, Labbis. Utställningen pågår till den 16 september, öppettider 10-15 varje dag.

Vasaskolans HBTQ-samfund ställer ut verk på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 16/8-12/9. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

Sommarutsällning Rörelsemönster i Mackmyra Brukspark Mackmyra Bruk. Lånekartor över parken och konstverken finns vid parkens två entréer.

HAMRÅNGE

Arrangemang

I Hagsta skola kl. 11-15 firar Hamrånge slöjdare Hemslöjdens dag med en utställning och visar olika textila tekniker.

SANDVIKEN

Arrangemang

Familjelördag: Guldet i skogen. Allemansrätten är en del av vårt svenska kulturarv. Vi skapar korgar för utflykter i skogen.Kl 12-14 Litteraturhuset Trampolin/Kulturcentrum Sandviken.

Utställning

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 11 - 15.

Sömngångarens Sagor II - collageutställning av Hilda Hellwig. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 15.

Barnen i Lyckeskolan: från idé till bok. Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket, Tillgången, fri entré kl 11-15. Utställningen rymmer skisser och färgglada illustrationer, tankar om skrivprocessen, enkla fakta om bokproduktion och inte minst en stor dos normkreativitet! Utställningen består av affischtavlor som beskriver hur en bok blir till och ger frågor som barnen kan klura på, pyssel och ramar så att barnen kan ta en selfie och själva bli ett barn i Lycke­skolan.

GYSINGE

Utställning

Länskonst i Gysinge Stora Järnboden. Fred - lörd - sönd kl. 13 -16. Utställningen avslutas söndagen den 9/9.

OCKELBO

Utställning

”Lilla Domedagsvalvet”. Medverkande konstnärer: Catrin Andersson, Christer Chytraéus, Leif Elggren, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Noak Lönn, Lukas Marxt, Pia Rönicke, Magnus Thierfelder. 4.8 – 2.9 2018 i Arkivet (Wij Trädgårdar), Ockelbo. Utställningen är öppen dagligen 10-16. Varje tisdag kl. 13:15 ges en kostnadsfri och allmän visning av utställningen”.

Wij Trädgårdar: I ateljen; ’Växlingar - Bondeliv i bild’ av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén.I Tröskladan; TURBIN Konsthantverk.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Melodikrysset Vi lyssnar på P4 och löser krysset tillsammans. Vi öppnar kl. 09.45. Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar. Pågår till 4/11.