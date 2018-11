Händer i dag 14 november 2018

GÄVLE

Arrangemang

Let’s make love great again - Föreläsning om psykisk hälsa. Föreläsning med Andreas Jonsson kl. 18:30, Stadsbiblioteket, Gävle. Lets Make Love Great Again bjuder in till en föreläsning med Andreas Jonsson som pratar om hur normer och fördomar bidrar till utanförskap och hur en genom att ändra sin att attityd och ta ansvar för sina handlingar kan bidra till förändring. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Antalet platser är begränsat, först till kvarn.

Kl 12.00-13.00 Musiksoppa med Aminah Al Fakir, biljetter säljs på Söders Källa. 195 kr st inkl soppa, bröd, kaffe och kaka.

Gävle Jazz Club presenterar kl 19.00 Gävle Konserthus, Restaurang Gourmet [BLÅ] Hans Backenroth & Friends. Hans Backenroth med tre generationer av svenska jazzeliten. För kvällen förstärkt med sångerskan Christina Gustafsson.

Rysk poesi. Vi gör nedslag i den ryska lyriken från 1800-talet och framåt. Eva Granström och Weste Westeson är samtalsledare kl 17.00 i Hillbomsalen.

I Mariakyrkan Sätra. Sjung för hälsan kl. 13:00-15:00, Körledare Eva Huhta. Öppen allsångskör för daglediga. Blandat sånginnehåll, mycket efter deltagarnas önskemål. Fika 10 kr. Barnkör 4-6 år, kl. 16:00-16:40. Tillsammans sjunger vi enkla sånger, leker och har roligt. Enkel Måltid kl. 17:00, Frivillig avgift. Ingen föranmälan krävs. Veckomässa kl. 18:30 mässa med Biskop Ragnar Persenius. ”Öppet samtal om Tro och Liv – inför söndagen” kl. 19:00. Biskop Ragnar Persenius och Thomas Erixon.

Vill Du väva! Välkommen till Hemslöjdens vävstuga som öppnar i nya lokaler Styrmansgatan 4 in på gården. Närmaste busshållplats, Steneberg. Öppettider måndag t.o.m. torsdag 9-12 samt onsdagar 17-20.

Samling i Hemlingbystugan kl 10.00. Vandring 2-3 km Friluftsfrämjandet.

Träffpunkt BK. Språkcafé kl 17:30-19:30 i Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1. Vi börjar med att fika tillsammans (fikat är gratis), sjunger en sång eller två, sedan pratar vi! Papper och pennor, spel, böcker, tidningar mm finns som stöd. Vill du kan du få hjälp med läxor. Det finns också möjlighet att spela volleyboll inne i vår gymnastikhall.

Hedesunda hembygdsförening anordnar Brasafton på Stavgården, Åsudden, Ön, kl.19.00. Curt-Olov Rask visar och berättar till bilder från Hedesunda. Kaffeservering.

Mose, Jesus, Paulus? Vem säger du att du är? Vad tänker din omgivning? Bibeln berättar. Dagens ämne: Paulus. Bibelstund i Kyrkans hus varje onsdag kl. 10.30 och 13.15. Ledare: Elsie Johnson.

Idag serveras Sopplunch i Kyrkanshus Kaplansgatan 1 kl 11:30. Soppa, sallad ,bröd. Kaffe/te, kaka 40 kr.

Tai Chi, Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 kl. 11:00. Ledare: Kia Nilsson. Tai Chi Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59 kl. 12:15. Ledare: Kia Nilsson.

Sagostund. Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim & ramsor. Med Margit Bojang & Annelie Lindeborg-Ojamäe. Onsdagar från 3 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl. 10:15.

Högläsning med Maggan, kl 14 på Valbo bibliotek. Margareta Lingdén läser högt för dig. För vuxna. Biblioteket bjuder på fika.

Digital första hjälpen på Bomhus bibliotek kl. 13-14. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. Drop-in.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa taltidningar. Drop-in. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl. 13-15.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

På Galleri Elixir, matsalen Gävle sjukhus ställer Barbro Lundberg ut sina akvarelltavlor “Det jag ser”. Utställningen pågår fram till 30 november. Öppet alla dagar mellan kl. 11.00-14.00.

Fixa grejen. Tips på hur man kan lappa och laga saker och kläder själv samtidigt som man sparar pengar och bidrar till att minska klimatutsläpp, skräp och miljöföroreningar. Alternativboden Lyktan, Berggrenska gården, Gävle. Måndag - fredag 11-18, Lördag 11-14.

Jessika Jarl – Akryl – Komma hem. Sotlugg & Linlugg (Drottninggatan 34). Utställningen pågår mellan 13 oktober – 13 december.

Utställningar från Arkivens Dag på temat Fest & Glädje kan ses i Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22. Måndag- fredag 7.50-17.00 fram till fredag 30/11 kl 12.00. Arrangör: Gävle kommunarkiv.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning av Gunilla Löfgren, med bilder, ’Labyrinter’. I utställningen medverkar även Mikael Strömberg med musik. Utställningen pågår tom. 16/11. Öppet mån-fre kl. 10-16.

Akrylmålningar av Nathalie Gunnarsson. 10 november till 5 december. Öppet: mån-fre 11-20:00, lö-sö, 12-17:00 Galleri mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1.

Konstutställning på Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28. Ami Widahl och Gunilla Löfgren ställer ut måleri och mixed media till 21 dec. Alltid öppet!

Det är det som gör susen. En utställning om fotboll, kl 10-14 Bomhus Folkets Hus. Torbjörn Andersson är fotbollsforskare och docent i idrottsvetenskap med inriktning mot historia på Malmö högskola. Han är även en idog samlare av intressanta fotbollsföremål. Utställningen är baserad på svenska föremål ur Torbjörn Anderssons samlingar. Det som susen gör, är en utställning om fotboll som en spegling av svenskt samhällsliv.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9-9.30 9.00-9.30 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson. (Lyssna när du vill på hjartesangerna.se)

SANDVIKEN

Arrangemang

Från en “Östervålabos backspegel”, Roland Eriksson berättar vid Förmiddagsträff i Kanalkyrkan, Sandviken, kl 10.00-11.30.

Sällskapet Släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 15-17.00.

Dragspelsmusik med PRO-Accordion Smedsgårdens Annex, Malmgatan 11, Sandviken kl 18.oo. Varmt välkommen. Smedsgårdens Vänner.

Musiksoppa: Aminah Al Fakir. Aminah är aktuell med debutalbumet ”Train to all our Dreams” med låtar inspirerade av 60- och 70-talen och artister som Joni Mitchell och Joan Baez. Entré: 195 kr inkl. soppa. Kl. 18, Restaurang Bolaget, Kulturcentrum.

Drömfabriken kl 19-21. Västerbergselever - En helkväll med unga musikstudenter som gärna visar upp sig! OBS! Fri entré för alla skolelever!

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Christina Andersson, ”Livets underverk”, Öppet måndag-torsdag kl 10.00-20.00. Kanalkyrkan, Odengatan 56, Sandviken.

I stadens utkanter - Om sårbarhet och överlevnad. Måleri med mera av Lars Westerman. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-17.

HOFORS

Arrangemang

Bio – The Girl In The Spiders Web kl. 19:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: 15 år. Folkets Hus och Park Hofors.

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 – 12.00. Handledning finns.

OCKELBO

Arrangemang

Bingo på Träffpunkten Uret kl. 10.00.

Aktiva Kvinnor i Ockelbo håller månadsmöte med Födelsedagsfirande på vävstugan, Bysjöbacke kl.15.00. Staffan Åkesson sjunger o kåserar kring Evert Taube.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån-tors kl 09.00-12.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

”Starka kvinnor i Bibeln”. Öppet bibelsamtal under ledning av kyrkoherde Helene Lindström. Denna afton ägnas åt Rut- invandrarkvinnan som blev stammoder till Jesus.Kl 18.15 Skutskärs kyrka.

Välkommen på Afternoon tea och boksamtal om Karin Boyes Kallocain, kl. 15 på biblioteket i Skutskär.

Stick- och handarbetscafé på biblioteket i Skutskär. Aktiva kvinnor inbjuder till stick- och handarbetscafé. Vi inspireras av och hjälper varandra. Nybörjare och vana, unga som gamla är välkomna! Kaffe med hembakat 20 kr.

Utställning

Teckningar och målningar av Hannele Åhlén. Utställningen pågår till 1 december. Hannele Åhlén är 24 år och uppvuxen i Älvkarleby. Till vardags studerar hon psykologi och juridik. Hannele visar främst blyertsteckningar och akrylmålningar. Se ett smakprov på www.hanneleahlen.com Skutskärs bibliotek kl 9 -19.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 18-20 Söderfors församlingshem. Språkcafé. Vi träffas, pratar svenska och fikar!

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-18.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.