Händer i dag 19 augusti 2018

GÄVLE

Arrangemang

Limö Fyr, guidad visning på den Internationella Fyrdagen, kl. 11 00-14 00. Ta turbåten MS Silvia 09 30 från S Skeppsbron. Limö Café är öppet.

Böna Hembygdsdag samt Internationella Fyrdagen. Vid Böna Fyr kl 14.00 till 16.00. Program: Invigning av Handels.Societetens samt Söfartverkets nya minnestavla. Föredragshållare. Serverning. Lotterier. Marknadsförsäljning. Siwert Schönning spelar. Radoamatörerna. Knivsliparen Petter Sander finns på plats, ta med era knivar.

Höstfest Lunds gammelgård Norra Valbo kl 14.00 Musikunderhållning med Putte o Gunnar. Kaffeservering. Kolbullar. Lotterier.

Bangolfen i Stenebergsparken öppen kl. 14 – 19 alla dagar. Stängt vid regn. All behållning går till Lions hjälpverksamhet. Ny regim Lions Club Gävle Norra.

Furuviksparken är i dag abonnerad och håller stängt.

Utställning

Vasaskolans HBTQ-samfund ställer ut verk på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 16/8-12/9. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16.

Galleri Elixir, Gäve sjukhus, intill sjukhusmatsalen ställer ut Samira Raza, ”Naturen i mina ögon”. måleri. Utställningen pågår fram till den 31 augusti. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

Anna Nyberg Pudelzon, Shasha Berglund, Anders Larsson, Mårten Tollin, Bodil Lennartsson, Forsbacka Månd-fred öppet 11-17, Lörd-sönd 12-15. Slut 24/8.

Sommarutställning Rörelsemönster i Mackmyra Brukspark. Lånekartor över parken och konstverken finns vid entréerna.

SANDVIKEN

Arrangemang

PRO Åshammar anordnar sommarcafè med kakförsäljning vid ÅIK-stugan Kl 10.00 – 16.00.

Kl 16.00 Plangården, Plangatan 11 i Sandviken. Musikcafé med Swengelins Band. Gästartist Anders Lindborg. Musikgissning och kaffeservering. Inomhus vid regn.

Bruksmuseet Smedsgården öppet torsdag, fredag, söndag 13.00 - 16.00 I Sandvikens charmiga stadsdel Gamla Bruket finns Bruks-museet Smedsgården och här visas bostäder från olika tider i brukets historia. Upplev miljöerna och historien på Smedsgården. Här kan du se hur arbetare och förmän levde med sina familjer vid sekelskiftet 1900 och på 1940- och 1950- talet. Hur inredde man sin bostad och vad hade man för slags möbler och köksutrustning? På vinden finner du ungkarlsrummet och en textilkammare. Även ett litet skolmuseum ger oss inblick i hur eleverna hade det i skolan förr i tiden. Vi bjuder på fika i trädgården.

Utställning

Konst i rök och damm - en utställning med verk av Ragnhild Nordensten som 1929 målade bilder av ståltillverkningen på Sandvik. Bruksmuseet Smedsgården öppet torsdagar och söndagar 13.00 - 16.00.

Projektet Ishavspirater 14 juni-19 augusti. En utställning om Kulturcentrums litteraturprojekt för åk.5. Kulturcentrum Sandviken, Tillgången. Måndag-fredag 10-18, lördag-söndag 11-15.

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 11 - 15.

AXMAR

Utställning

Trädgårdarna i Axmar Bruk. En utställning om bruksträdgårdarna och trädgårdsarkeologi. Utställningen pågår 30 juni -19 augusti. Axmar Bruk, Båthuset nära Axmarbrygga Havskrog.

Utställning av konst och hantverk med 23 utställare i Bläckhornet, Axmar Bruk. Öppet varje dag mellan kl 12 - 18 t o m den 19 aug.

OCKELBO

Arrangemang

Ångtågstrafik på museijärnvägen i Jädraås kl 11.00-14.35. Utställningar och dockmuseum öppet. Kaffeservering vid Tallås station.

Bunges Kapell, Åmotsbruk, en unik byggnad från slutet av 1700-talet, är öppet kl 14-19. Här finns servering med hembakat bröd, försäljning av hemslöjd, lokalhistoriska samlingar mm. Upplev den vackra bruksmiljön genom en vandring längs Bruksslingan som utgår från kapellet.

Utställning

”Lilla Domedagsvalvet”. Medverkande konstnärer: Catrin Andersson, Christer Chytraéus, Leif Elggren, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Noak Lönn, Lukas Marxt, Pia Rönicke, Magnus Thierfelder. 4.8 – 2.9 2018 i Arkivet (Wij Trädgårdar), Ockelbo. Utställningen är öppen dagligen 10-16. Varje tisdag kl. 13:15 ges en kostnadsfri och allmän visning av utställningen”.

Wij Trädgårdar: I Wij Vals­verk; Unna Katz, skulptur i glas och sten, Narek Aghajanyan, abstrakt måleri och Maria Forsling Jenke, ’Att dekonstruera en Ockelbodräkt - cirka 100 objekt’. I ateljen; ’Växlingar - Bondeliv i bild’ av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén. I Tröskladan; TURBIN Konsthantverk.

HOFORS/TORSÅKER

Arrangemang

Teater i Gammelstilla klockan 15.00. Sista chansen i år att se En trettiofemårig teaterresa med Tors Hammare.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Byss-Callestämman Älvkarleby. Älvkarleby kyrka 11.00 Gudstjänst med spelmän. Gammelgården 12.00-16.00 Allspel, uppspel, buskspel, folkdansuppvisning, kåseri, 16.30 visstuga. Fri entré för alla. Köttbullar, mos osv (subv för spelmän), laxmackor, kaffe, glass. Byggnader öppna.

Veteranbilsträff vid Flottarkojan i Marma (Älvkarleby) kl. 12.00 - 17.00. Vid regn inställt.

Söderhällgården. Visning av tomteverkstad, folklivsmuseum och kaffestuga. Öppet alla dagar 11-17.

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Målningar i akvarell visas på Café Furiren, Laxön under augusti månad av Lillemor Wallinder. Öppet dagligen 10.00-18.00.

Zahra Medzeta. Olja o akvareller med färgstarkamotiv 7 - 31 augusti. Öppet torsd -fred 12-16, Lörd 12.00-16.00, Sönd 11.00-17.00. Johan Thunbergs gästgalleri på Laxön.

Kl 11.00-17.00 Johan Thunberg visar Målningar i acryl och akvarell, Det Nordiska Ljuset i en speciell teknik.Målningar från kust och inland, Uppland. Provence Bruksvallarna bl.a.

KARLHOLM

Arrangemang

Brukstur i Karlholmsbruk. Brukstur med visning av den unika Lancashiresmedjan där ånghammaren åter slår. Vi besöker även skolstugan från 1700-talet. Samling vid Vita Magasinet kl. 13.00.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Idag är jag rom. En utställning skapad av en grupp unga romer från Gävles romska förening. Utställningen pågår 30 juni – 26 augusti. Länsmuseet Gävleborg, STUDION. Fri entré.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar. Pågår till 4/11.