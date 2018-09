Händer i dag 2 september 2018

GÄVLE

Arrangemang

Kl 15.00 Stadsvandring. Promenadkonsert. En lokalhistorisk och musikalisk promenad bland Gävles hamnkvarter som genomförs tillsammans med Gävle kammarkör Concordia och Fredrika Nordahl Westin. Samling: Utanför Brandstationen (Fältskärsleden). Ciceron: Fredrika Nordahl Westin.

Järnvägsmuseet kl 12-16. Tåghallen öppen idag – ångtåg och föredrag. Passa på – nu är det sista helgen för säsongen som vi öppnar vi upp Tåghallen på Nynäs. Delar av det järnvägshistoriska kulturarvet förvaras i Tåghallen som är Järnvägsmuseets fordonsmagasin, på Nynäs. Här går det att uppleva det bästa ur samlingen vid ett antal tillfällen fram till nyöppningen av museet. Ångtåg från Gävle Central tar er dit. Avgång från Gävle C kl. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Resan tar 10 min. Avgång Tåghallen kl. 12.40, 13.40, 14.40, 15.40. Föredrag kl 13.30: Kyrkorna tog tåget - och höll emot? Föredrag av Anders Wejryd, pensionerad ärkebiskop, teknik- och historieintresserad tågbetraktare sedan tidiga år. Begränsat antal platser till föredraget. Biljetten hämtas ut i receptionen. Enklare café finns. Karlsborgsgatan 1, Gävle. OBS! På grund av mycket begränsad parkeringsmöjlighet rekommenderar vi er att ta ångtåget från Gävle Central.

Keyyo - ryssen kommer. Youtubestjärnan Kristina Keyyo Petrushina åker på turné med ”Ryssen kommer”. En scenföreställning av och med Keyyo - fylld av humor, värme och show samt ärliga och personliga berättelser från uppväxten. Ta del av hennes historia om flytten från Ryssland genom transsibiriska järnvägen hela vägen till Smedjebacken i Dalarna. En föreställning om utanförskap, skammen för härkomst och släkt, opassande namn på kaniner och misslyckade försök att slå igenom som popstjärna. Produktion: Blixten & Co. Gävle Teater kl 18.00 - 19.20. Ordinarie pris 485kr, ungdom 285 kr. inkl. serviceavgift. Läs mer om våra erbjudanden på gavleteater.se.

Utställning

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med måleri av Birgitta Rådberg, ’Energi - Magi’. Utställningen pågår tom. 14/9. Öppet mån-fre kl. 10-16, lör-sön kl. 12-15.

Leif Nyström visar ”Sjöliv från den tid som flytt”, olja. Karin Lepistö visar ” Naturen och landskapet”, akvarell. Forsbacka bruk, Labbis. Utställningen pågår till den 16 september, öppettider 10-15 varje dag.

Sommarutsällning Rörelsemönster i Mackmyra Brukspark Mackmyra Bruk. Lånekartor över parken och konstverken finns vid parkens två entréer.

Vasaskolans HBTQ-samfund ställer ut verk på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 16/8-12/9. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

SANDVIKEN

Arrangemang

Kl 13.00 – 15.00 Skördemarknad på Smedsgården i Sandviken. Medlemmar i Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen får sälja sina egna odlade växter och produkter. Ta med egna äpplen för musteri, max 15 kg, samt en dunk och en kniv. (se föreningens hemsida) Föreningen bjuder alla medlemmar på tilltugg lagat av Ann-Katrin Dunker, (ta med medlemskort) för övrigt kommer det att finnas fikabröd till en låg kostnad. Alla är välkomna att besöka vår marknad, handla och fika och prata växter med varandra.

Utställning

Sömngångarens Sagor II - collageutställning av Hilda Hellwig. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 15.

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 11 - 15.

Barnen i Lyckeskolan: från idé till bok. Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket, Tillgången, fri entré kl 11-15. Utställningen rymmer skisser och färgglada illustrationer, tankar om skrivprocessen, enkla fakta om bokproduktion och inte minst en stor dos normkreativitet! Utställningen består av affischtavlor som beskriver hur en bok blir till och ger frågor som barnen kan klura på, pyssel och ramar så att barnen kan ta en selfie och själva bli ett barn i Lycke­skolan.

GYSINGE

Arrangemang

Svampexkursion kl. 10.00 Färnebofjärdens nationalpark. Följ med ut i Färnebofjärdens nationalpark och plocka svamp på Svampens dag! Svampexperten Ove Lennström delar med sig av sina kunskaper kring svampplockning och berättar om det vi hittar. Ta med fika, och gärna intressanta svampar som ni vill veta mer om. Det kostar inget att delta och du behöver inte föranmäla dig. Det är bara att dyka upp! Samling kl. 10.00 vid nationalparkens huvudentré på Mattön, ca 2,5 km sydost om Gysinge. Koordinater: wgs84 60.27040, 16.90761

Utställning

Länskonst i Gysinge Stora Järnboden. Öppet fred - lörd - sönd kl. 13 -16. Utställningen avslutas den 9/9.

OCKELBO

Utställning

”Lilla Domedagsvalvet”. Medverkande konstnärer: Catrin Andersson, Christer Chytraéus, Leif Elggren, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Noak Lönn, Lukas Marxt, Pia Rönicke, Magnus Thierfelder. 4.8 – 2.9 2018 i Arkivet (Wij Trädgårdar), Ockelbo. Utställningen är öppen dagligen 10-16. Varje tisdag kl. 13:15 ges en kostnadsfri och allmän visning av utställningen”.

Wij Trädgårdar: I ateljen; ’Växlingar - Bondeliv i bild’ av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén. I Tröskladan; TURBIN Konsthantverk.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Superhjältarna 2 kl 14.00. Border kl 19.00.

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar. Pågår till 4/11.