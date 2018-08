Händer i dag 25 augusti 2018

GÄVLE

Arrangemang

Rösta för Västsaharas frihet, sedan 42 år ockuperat av Marocko. Information, utställning och röstning. Vardagar 11-18, lördag 11-14. Berggrenska gården, Kyrkogatan 14 i Gävle.

Bangolfen i Stenebergsparken öppen kl. 14 – 19 alla dagar. Stängt vid regn. All behållning går till Lions hjälpverksamhet. Ny regim Lions Club Gävle Norra.

Furuviksparken. Oskar Linnros kl 20:00. Öppettider 13-18, 25 augusti 10:00-17:00 Tivoli 11:00-17:00. På konsertdagar stänger parken 23:00 (även Tivoli). Alla konserter är på Stora Scen. Djurmatningar/aktiviteter (varje dag): 11:00 Schimpans, 12:00 Orangutang, 13:00 Kamel, 14:30 Lemur, 15:00 Fäbodvallen.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Utställning invigs med vernissage kl.13-16. Utställningen pågår till den 16 september, öppettider 10-15 varje dag. Leif Nyström visar ”Sjöliv från den tid som flytt”, olja. Karin Lepistö visar ” Naturen och landskapet”, akvarell. Forsbacka bruk, Labbis.

Vasaskolans HBTQ-samfund ställer ut verk på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 16/8-12/9. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16.

Galleri Elixir, Gäve sjukhus, intill sjukhusmatsalen ställer ut Samira Raza, ”Naturen i mina ögon”. måleri. Utställningen pågår fram till den 31 augusti. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

Sommarutsällning Rörelsemönster i Mackmyra Brukspark Mackmyra Bruk. Lånekartor över parken och konstverken finns vid parkens två entréer.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

SANDVIKEN

Arrangemang

Hammarbygården, Allén 37 Gästrike-Hammarby kl 12.00-16.00. Var med och fira gårdens (f.d. Folkets hus) 110-års jubileum och fasadrenoveringen som vi har fått hjälp med! Musik och sång, annan underhållning under dagen. Kanske du vill uppträda med något? Thailändska vårrullar, Pupusas från El Salvador samt kaffe & fika finns att köpa under dagen. Obs! endast kontanter. ”Tips Bingo” för barn och vuxna.

Vernissage för collage-utställningen Sömngångarens Sagor II av Hilda Hellwig. Fri entré! Kl. 13, Konsthallen.

Skogens dag 2018. En familjedag i Högbo om skog och natur. Kom och träffa oss vid gamla kolmilan så får Du veta mer om oss. Lekar och sånger med barnen. Info om vår vandrings-, skridsko-, paddlingsverksamhet mm. Medverkande under dagen Högbo Bruk, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen m.fl. Tipspromenad med fina priser.

Utställning

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 11 - 15.

GYSINGE

Utställning

Länskonst i Gysinge Stora Järnboden. Invigning kl 13.00. Övriga tider är fred - lörd - sönd kl. 13 -16. Utställningen avslutas söndagen den 9/9.

OCKELBO

Arrangemang

20-årsjubileum för Tidernas väg vid Wij Valsverk i Ockelbo kl 14. Arkeolog Elise Hovanta berättar om Tidernas vägs historia, riksspelman Görgen Antonsson ramar in med musik. Tipsrunda. Fri entré.

Utställning

”Lilla Domedagsvalvet”. Medverkande konstnärer: Catrin Andersson, Christer Chytraéus, Leif Elggren, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Noak Lönn, Lukas Marxt, Pia Rönicke, Magnus Thierfelder. 4.8 – 2.9 2018 i Arkivet (Wij Trädgårdar), Ockelbo. Utställningen är öppen dagligen 10-16. Varje tisdag kl. 13:15 ges en kostnadsfri och allmän visning av utställningen”.

Wij Trädgårdar:

I ateljen; ’Växlingar - Bondeliv i bild’ av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén.I Tröskladan; TURBIN Konsthantverk.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Flottarkojan i Marma vid Dalälven. Lördagar kl. 12-15 lördagar under juli och augusti. Gratis inträde till unika flottningsutställningen! Möjlighet att åka på tur med flottarbåten.

Utställning

Målningar i akvarell visas på Café Furiren, Laxön under augusti månad av Lillemor Wallinder. Öppet dagligen 10.00-18.00.

Zahra Medzeta. Olja o akvareller med färgstarkamotiv 7 - 31 augusti. Öppet torsd -fred 12-16, Lörd 12.00-16.00, Sönd 11.00-17.00. Johan Thunbergs gästgalleri på Laxön.

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Idag är jag rom. En utställning skapad av en grupp unga romer från Gävles romska förening. Utställningen pågår 30 juni – 26 augusti. Länsmuseet Gävleborg, STUDION. Fri entré.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar. Pågår till 4/11.