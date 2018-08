Händer i dag 28 augusti 2018

GÄVLE

Arrangemang

Kl 18.00 Stadsvandring till Fliskär. Vi börjar med att titta på ett bildspel över det gamla Fliskärsområdet innan vi vandrar ner till småbåtshamnen Fliskär för att bekanta oss med hur området ser ut idag. Samling: Bomhus Hembygdsgård. Ciceron: Arne Hedling.

Odla! Vi skördar och sår nytt i pallkragarna vid Stadsbadet i Boulognerskogen och pratar om hur vi kan hjälpas åt att ställa om till ett hållbart samhälle. Välkommen en eller flera tisdagar kl 16.00!

Kl 09-12 Gävle Varvs Historiska Förening visar Ångmaskinen med Slipspelet vid f.d. Gävle Varv. Spelet var i drift 1883-1967. Detta är Europas enda kvarvarande ångdrivna spel för torrsättning av fartyg. Vi har många bilder från arbetet på och livet kring Gävle Varv från förr och med sjösättningar av fartygen. Ångslipspelet på Atlasområdet (intill f.d. Gävle Varv). Infart från Atlasgatan vid skylt ”Gasklockorna”. Följ skylten nere vi ån fram till nästa skylt intill slipen.

Väljer du folkrätt eller handel? Information, utställning, omröstning för Västsahara mot Marockos ockupation. Måndag till fredag 11-18, Lördag 11-14, Berggrenska gården, Kyrkogatan 14, Gävle.

Bangolfen i Stenebergsparken öppen kl. 14 – 19 alla dagar. Stängt vid regn. All behållning går till Lions hjälpverksamhet. Ny regim Lions Club Gävle Norra.

Utställning

Galleri Elixir, Gävle sjukhus intill sjukhusmatsalen, ställer ut Samira Raza, ”Naturen i mina ögon”, måleri. Utställningen pågår fr 11-31 augusti. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

Vasaskolans HBTQ-samfund ställer ut verk på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 16/8-12/9. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16.

Sommarutställning Rörelsemönster i Mackmyra Brukspark. Lånekartor över parken och konstverken finns i parkens två entréer.

Leif Nyström visar ”Sjöliv från den tid som flytt”, olja. Karin Lepistö visar ” Naturen och landskapet”, akvarell. Forsbacka bruk, Labbis. Utställningen pågår till den 16 september, öppettider 10-15 varje dag.

Ami Widahl ställer ut 24 målningar på Eira Hälsocentral Slottstorget 3 i Gävle.Utställningen är delvis förnyad och pågår till 31 augusti. Eira har även köpt in 9 målningar av Ami Widahl som visas permanent. Eira HC har öppet mån-fred kl 7.30-17.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

Kl 9-11 Seniorradion. Gefle IF:s framtidsfrågor. Reporter Rolf Vingemar Seniordoktorn Lars Pettersson Husmoderstips. Ådraget/lyskvällen 2018. Polisen i framtiden. Britt Jansson Rekryteringsansvarig. Dagens panel Conny Persson. Majlis Nordin. Björn Widegren Programledare: Karin Fagerlund o Mariann Minell.

SANDVIKEN

Utställning

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 10 - 19.

Sömngångarens Sagor II - collageutställning av Hilda Hellwig. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 17.

GYSINGE

Arrangemang

Klaras Orkester - spelar ”Americana” - traditionell amerikansk folkmusik (= rock/pop, blues, country, bluegrass, tango, rockabilly), kulturkväll PRO:s folkhögskola, Café Udden kl 19:00.

STORVIK

Arrangemang

Storviks Stationshus. Wilhelminas café. Wilhelmina Skogh-utställning. Öppet må-to 9-14.

OCKELBO

Utställning

Wij Trädgårdar: I Ateljen; ’Växlingar - Bondeliv i bild’ av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén. I Tröskladan; TURBIN Konsthantverk.

”Lilla Domedagsvalvet” Medverkande konstnärer: Catrin Andersson, Christer Chytraéus, Leif Elggren, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Noak Lönn, Lukas Marxt, Pia Rönicke, Magnus Thierfelder. 4/8 – 2/9 2018 i Arkivet (Wij Trädgårdar), Ockelbo. Utställningen är öppen dagligen 10-16. Varje tisdag kl. 13:15 ges en kostnadsfri och allmän visning av utställningen”.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

FörVisFäst på biblioteket i Skutskär kl 18. Musik och poesi med smakprov från årets Visfäst. Erik Wikström, Daniel Östersjö, Bengt Söderhäll, Urban Forsgren och Le Lac long 814.

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Målningar i akvarell visas på Café Furiren, Laxön under augusti månad av Lillemor Wallinder. Öppet dagligen 10.00-18.00.

Pågående...

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar.