Händer i dag 3 november 2018

GÄVLE

Arrangemang

Ta med hela familjen till ett mysigt och rysligt Furuvik! Spännande aktiviteter för alla små och stora som vill njuta av parken i Halloweenskrud. Öppettider kl 12-18 Tivoli är öppet och även delar av djurparken. Kamelaktivitet 13:00, Fäbodmatning 15:00. Regnskogen öppet hela dagen. Hälsa på familjen Sjöskum i Kaptensgården och häxorna på Stallplan. Sagoläsning i Kruthuset 13:30, 14:30, 15:30, 16:30. Biomatiné i vår Cirkusbyggnad med Lilla Spöket Laban 13:30, 14:30, 15:30. 16:30.

Soul/SKA-fest med James Hunter i Gävle konserthus. The James Hunter Six.

Höstmässa med Gävle slöjdare mellan 11-16. 20- talet slöjdare ställer ut sina alster. Fika och lättare mat finns även lotteri. Välkommen! Obs! Ny lokal Folkets hus Gävle.

Alla Helgons dag Minnesgudstjänst i Mariakyrkan kl. 17:00-18:30. Präst: Thomas Erixon och Musiker Eva Huhta. Trivselkören är med och sjunger.

Good Harvest är musikalisk eufori för musikälskare! Intressant, lekfullt oväntat och enormt vackert är ord som ger en bild av Hanna Enlöf och Ylva Erikssons samspel. Under hösten 2016 släppte Good Harvest sin tolkning av Joni Mitchells ”Woodstock” i en livevideo som snabbt blev en internationell viral succé med flera miljoner visningar på Facebook. Deras hyllade debutalbum ”In A Life And Place Like This” släpptes våren 2017. De har spelat på några av Sveriges största scener men även gjort Tv-framträdanden på bland annat Idrottsgalan och Moraeus Med Mera, spelat runtom i både Europa och USA och utnämnts till ”Årets Band” vid Dalecarlia Music Awards. Gävle Teater kl 19.00. Pris ordinarie: 245 kr inkl. serviceavgift.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning av Gunilla Löfgren, med bilder, ’Labyrinter’. I utställningen medverkar även Mikael Strömberg med musik. Utställningen pågår tom. 16/11. Öppet mån-fre kl. 10-16, lör-sön kl. 12-15.

Gunilla Löfgren och Ami Widahl visar mixed media och måleri i en konstutställning på Elite Grand Hotel, Gävle. Utställningen pågår tom 21 dec kl 12. Alltid öppet!

Gävle fotoklubbs höstutställning - Gävle bilder på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 13/10-7/11. Öppettider mån-fre 11-20, lör-sön 12-16.

Ryohko Otsuka Galleri K. En spännande utställning med Konstnären Ryohko Otsuka som visar akuarell. Utställningen pågår till 27/10 - 11/11. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

HAMRÅNGE

Arrangemang

I Hagsta skola kl.11-15 ordnar Hamrånge slöjdare Slöjdmässa med servering och lotteri.

SANDVIKEN

Arrangemang

Fridens kapell 15.00 Stilla musik i allhelgonatid, Ann-Mari Aldén orgel.

HOFORS/TORSÅKER

Arrangemang

Årets rykande färska revy ”Runes garage” utspelas i Torsåkers Bygdegård. Kommer Rune få ordning på Emil Bergkvists bil? Hittar Rune nån kärlek? Bygger Hofors kommun en rondell? Frågorna är lika många som folket som figurerar i garaget där den gamla radion är mycket central och levande. Manus: Pia Möller -Andersen. Musik arr: Ronny Jonsson. På scenen: Annie Boström, Bitte Holländare, Chelsie Dickson, Henrik Andersson, Monika Mode’n, Pia Möller-Andersen. Showen kör igång kl.19.00. Boka biljett!

Utställning

Akvareller av Emilia Lindberg, Stockholm. Lördag, söndag kl.13.00-16.00 Galleri BGB.

GYSINGE

Arrangemang

Höstlovsskoj i naturum Färnebofjärden, Gysinge. Varje dag kl. 11-16 måndag 29/10 – söndag 4/11. Ho hoooo! I år går vårt höstlovsskoj i ugglornas tecken! Pyssel och aktiviteter kl. 11-16 varje dag hela veckan. Kl. 13 kan du hjälpa till att mata våra små öringar. Fri entré och gratis aktiviteter.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Loppisen, Folkets hus Skutskär kl 10:00 - 13:00. Bordsuthyrningen öppnar 08:30. 50 kr/bordet. Boka på telefon nr 073-8093724 Mara tar emot bokning av bord.

Utställning

Kl 12.00-16.00 Johan Thunberg visar målningar från Upplandskusten, Provence, Toscana i acryl och akvarell i sin atelje på Laxön i Älvkarleby.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 10-13 Tierps sockenkyrka och Söderfors kyrka. Öppen kyrka med fika, stämningsfull musik och möjlighet att sitta ner en stund i stillhet när du kommer till kyrkogården i allhelgonatid.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. id:TRANS Från Kung Kristina till idag. Elisabeth Ohlson Wallin arbetar ofta normbrytande i sina utställningar. Här vill hon lyfta transpersonerna, deras liv och rättigheter. Utställningen består av bilder, videoinstallationer och intervjuer med nutida transpersoner samt en historisk del där besökaren får möta ”Kung Kristina” och andra historiska förebilder för transrörelsen. Utställningen pågår 6 september – 4 november.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar. Pågår till 4/11.