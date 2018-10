Händer i dag 31 oktober 2018

GÄVLE

Arrangemang

Spökigt höstlov. Buhuuu alla lediga barn! Gör en skrämmande bra ansiktsmask, tillverka små svävande spöken och lyssna på ruggigt spännande historier! Kl 13–16 Länsmuseet Gävleborg - Fri entré!

Höstlovsaktivitet med [KRIG] och klotterinstitutet kl 13-17 Vi använder oss av textil som vi färgar med sprayfärg. Materialet knyts ihop till stora trassel genom att vi rör oss runt varandra och knyter oss in i element vi hittar utomhus. Trassel, vävar, stickning och virkning i jätteformat skapas genom samarbete eller på egen hand. Det kanske kan liknas vid tillfälliga textila skulpturer. Dop in! Ålder 10-18 år.

Trollstavs-verkstad Stadsbiblioteket, Narnia kl 13-16. Abrakadabra, simsalabim! Gör din egen trollstav tillsammans med Adventure Gavle. Drop-in. Från 7 år.

Spöktåg till Halloween i Furuvik. Den 31/10 – 2/11 kör Järnvägsmuseets ångande spöktåg från Skutskär och Gävle C till Furuvik. Avgång från Gävle C kl. 11.45, 13.45, 15.45 och 17.20. Avgång från Skutskär kl 12.40, 14.35, 16.38 och 17.53. För komplett tidtabell se vår hemsida Jarnvagsmuseet.se. Biljettpris vuxen 60 kr. Barn 6-19 år 40 kr. Barn 0-5 år gratis. Köp din biljett vid tåget eller förköp den via Furuvik.se. Törs du följa med på vårt spöktåg med gastar ombord? Lugn bara, för den som vill åka med ångtåget utan att bli skrämd finns naturligtvis även en lite lugnare vagn.

Utställning från Konstiga måndagar på Andersbergs bibliotek kl 10-16. Under höstens måndagar har barn från hela Andersberg skapat tillsammans med Anna från Kulturskolan. Under lovveckan kan du komma och titta på vad de har gjort.

Fasliga tipsrundan på Andersbergs bibliotek kl 10-16. Testa dina kunskaper om troll, monster och spöken! Har du alla rätt kan du vinna en fin presentpåse.

Spökiga pärlplattor på Andersbergs bibliotek kl 13-15. Gör spökiga pärlplattor tillsammans med Stig från Hobbyshopen. För alla från 6 år. Drop-in. I samarbete med ABF.

Fasliga tipsrundan på Hille bibliotek kl 14-17. Testa dina kunskaper om troll, monster och spöken! Har du alla rätt kan du vinna en fin presentpåse.

Fasliga tipsrundan på Bomhus bibliotek kl 10-14. Testa dina kunskaper om troll, monster och spöken! Har du alla rätt kan du vinna en fin presentpåse.

Fasliga tipsrundan på Valbo bibliotek kl 10-16. Testa dina kunskaper om troll, monster och spöken! Har du alla rätt kan du vinna en fin presentpåse.

Läslov på Hedesunda bibliotek kl 14-17. Gör ett bokmärke! Material står framme hela öppettiderna, drop-in.

Vill Du väva! Välkommen till Hemslöjdens vävstuga som öppnar i nya lokaler Styrmansgatan 4 in på gården. Närmaste busshållplats, Steneberg. Öppettider måndag t.o.m. torsdag 9-12 samt onsdagar 17-20.

I Mariakyrkan Sätra. Sjung för hälsan kl. 13:00-15:00, Körledare Eva Huhta. Öppen allsångskör för daglediga. Blandat sånginnehåll, mycket efter deltagarnas önskemål. Fika 10 kr. Enkel Måltid kl. 17:00, Frivillig avgift. Ingen föranmälan krävs. Veckomässa kl. 18:30. ”Öppet samtal om Tro och Liv – inför söndagen” kl. 19:00.

Sippan - Grustag, Motocross och lekpark. Ulf Westin berättar och visar bilder. Valabogården, Vretas, Valbo. Kl. 18.00. Fika.

Gävle Fotoklubb öppet hus, Brunnsgatan 81 inne på gården kl 19.00.

Träffpunkt BK. Språkcafé kl 17:30-19:30 i Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1. Vi börjar med att fika tillsammans (fikat är gratis), sjunger en sång eller två, sedan pratar vi! Papper och pennor, spel, böcker, tidningar mm finns som stöd. Vill du kan du få hjälp med läxor. Det finns också möjlighet att spela volleyboll inne i vår gymnastikhall.

Ta med hela familjen till ett mysigt och rysligt Furuvik! Spännande aktiviteter för alla små och stora som vill njuta av parken i Halloweenskrud. Kl 12-18 Tivoli är öppet och även delar av djurparken. Kamelaktivitet 13:00, Fäbodmatning 15:00. Regnskogen öppet hela dagen. Hälsa på familjen Sjöskum i Kaptensgården och häxorna på Stallplan. Sagoläsning i Kruthuset 13:30, 14:30, 15:30, 16:30. Biomatiné i vår Cirkusbyggnad med Lilla Spöket Laban 13:30, 14:30, 15:30. 16:30.

Samling i Hemlingbystugan kl 10.00 Vandring 2-3 km Friluftsfrämjandet.

Mose, Jesus, Paulus? Vem säger du att du är? Vad tänker din omgivning? Bibeln berättar. Dagens tema: folkets reaktioner mot Jesus.Bibelstund i Kyrkans hus, Kaplansgatan 1 varje onsdag kl. 10.30 och 13.15.Ledare: Elsie Johnson.

Promenaden; Promenera med oss. Två grupper, en lättare kortare promenadgrupp och en raskare längre promenad längs Hälsans stig. Samling utanför Kyrkans hus, Kaplansgatan 1, kl.10.30. Ingen föranmälan.

Idag serveras Sopplunch i Kyrkanshus Kaplansgatan 1 kl 11:30. Soppa, sallad ,bröd. Kaffe/te, kaka 40 kr.

Tai Chi, Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 kl. 11:00. Ledare: Kia Nilsson. Tai Chi Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59 kl. 12:15. Ledare: Kia Nilsson.

Sagostund. Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim & ramsor. Med Margit Bojang & Annelie Lindeborg-Ojamäe. Onsdagar från 3 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl. 10:15.

RPG i Betlehemskyrkan kl 14. Sång, musik, servering, lotteri.

Högläsning med Maggan, kl 14 på Valbo bibliotek. Margareta Lingdén läser högt för dig. För vuxna. Biblioteket bjuder på fika.

Digital första hjälpen på Bomhus bibliotek kl. 13-14. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. Drop-in.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa taltidningar. Drop-in. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl. 13-15.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Gävle fotoklubbs höstutställning - Gävle bilder på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 13/10-7/11. Öppettider mån-fre 11-20, lör-sön 12-16.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, öppnar idag en utställning av Gunilla Löfgren, med bilder, ’Labyrinter’. I utställningen medverkar även Mikael Strömberg med musik. Utställningen pågår tom. 16/11. Öppet mån-fre kl. 10-16, lör-sön kl. 12-15.

Ryohko Otsuka Galleri K. En spännande utställning med Konstnären Ryohko Otsuka som visar akuarell. Utställningen pågår till 27/10 - 11/11. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Gunilla Löfgren och Ami Widahl visar mixed media och måleri i en konstutställning på Elite Grand Hotel, Gävle. Utställningen pågår tom 21 dec kl 12. Alltid öppet!

Jessika Jarl – Akryl – Komma hem. Sotlugg & Linlugg (Drottninggatan 34). Utställningen pågår mellan 13 oktober – 13 december.

Fotoutställning i Labbis i Forsbacka. Christer Olsson visar foton från platser som inte längre är i bruk. Öppet vardagar 10:00 - 15:00 från 5/11 till 13/11.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9-9.30 9.00-9.30 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson. (Lyssna när du vill på hjartesangerna.se)

BERGBY

Arrangemang

Läslov på Bergby bibliotek kl 13-17. Spela brädspel, låna läskig läsning, tävla i fasliga tipsrundan: testa dina kunskaper om troll, monster och spöken! Har du alla rätt kan du vinna en fin presentpåse.

SANDVIKEN

Arrangemang

“Förtrollning-Avförtrollning-Återförtrollning”, Hans Andreasson, Sandviken, vid Förmiddagsträff i Kanalkyrkan, Sandviken kl 10.00-11.30.

Drömfabriken kl 19-21. Swung - En rutinerad folkmusiktrio med Urban Andersson, Görgen Antonsson & Bertil Fält. För alla er som gillar denna genre borde det vara ett måste att besöka oss denna kväll.

Lunchmusik ”Gävle pianotrio”. Medverkande: Irene Silverstone, violin, Nils-Erik Blommé, cello, Stellan Alneberg, piano. Musik av bl.a. gävletonsättaren Rune Wahlberg, Johann Strauss m.fl. Soppa serveras kl 12.00. Kostnad 40 kr. Björksätra kyrka 11.30.

Kulturcentrum svämmar över med Lego! kl. 11-17 Kulturcentrum Sandviken, torget. Nu har det äntligen blivit dags för höstens stora Legoevent på Kulturcentrum Sandviken i samarbete med Legobyggare Bremlerbrick! Under två hela dagar kommer det att hållas aktiviteter så som byggutmaningar och tävlingar och det kommer också gå att skapa fritt i ett 100 kilos Legohav! I samband med detta kommer även biblioteken i Björksätra, Storvik, Järbo, Åshammar och Österfärnebo att ordna egna aktiviteter för Legosugna biblioteksbesökare! Kom och skapa din egen berättelse tillsammans med andra barn och unga! Kostnadsfritt. Ingen föranmälan. Ålder: ca 6-15 år.

Sällskapet Släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 15-17.00.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Christina Andersson, ”Livets underverk”, Öppet måndag-torsdag kl 10.00-20.00. Kanalkyrkan, Odengatan 56, Sandviken.

I stadens utkanter - Om sårbarhet och överlevnad. Måleri med mera av Lars Westerman. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-17.

GYSINGE

Arrangemang

Höstlovsskoj i naturum Färnebofjärden, Gysinge. Varje dag kl. 11-16 måndag 29/10 – söndag 4/11. Ho hoooo! I år går vårt höstlovsskoj i ugglornas tecken! Pyssel och aktiviteter kl. 11-16 varje dag hela veckan. Kl. 13 kan du hjälpa till att mata våra små öringar. Fri entré och gratis aktiviteter.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån-tors kl 09.00-12.00.

HOFORS

Arrangemang

Bio - A Star Is Born kl. 19:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: Från 7 år. Folkets Hus och Park Hofors.

Barkhyttans Bygdegård kl 19 ”Syjunta”. Vi stickar, virkar, syr eller nåt annat. Vill du lära dig något så hjälps vi åt. Eller kom bara och fika i vår mysiga bygdegård.

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 – 12.00. Handledning finns.

Utställning

Hoforssalongen 2018, Hofors, Jurybedömd utställning. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors.Utställningsperiod: 27/10-16/11. Öppet vardagar, kl. 10 – 18 , samt lördag 10/11, söndag 11/11, kl. 12-15. OBS! Stängt lördag 3/11- söndag 4/11.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

OCKELBO

Arrangemang

Bingo på Träffpunkten Uret kl. 10.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär Halvdan Viking (Höstlovs film) kl 14. Girl In The Spiders Web (Höstlovs film) kl 19.

”Starka kvinnor i Bibeln”. Bibelsamtal under ledning av prästen Peter H Stjerndorff. Denna afton ägnas samtalet åt Debora-den kvinnliga militären som var modigare än alla män. Kl 18.15 Skutskärs kyrka.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-18.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. id:TRANS Från Kung Kristina till idag. Elisabeth Ohlson Wallin arbetar ofta normbrytande i sina utställningar. Här vill hon lyfta transpersonerna, deras liv och rättigheter. Utställningen består av bilder, videoinstallationer och intervjuer med nutida transpersoner samt en historisk del där besökaren får möta ”Kung Kristina” och andra historiska förebilder för transrörelsen. Utställningen pågår 6 september – 4 november.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar.