Händer i dag 5 september 2018

GÄVLE

Arrangemang

Prova på Folkdans – träna med Folkdanslaget Rillen. För dig som kan gammeldans och vill utveckla och bredda ditt dansande. Kl 19.30-21.30.

Sopplunch i Kyrkanshus Kaplansgatan 1 kl 11:30. Soppa, sallad, bröd. Kaffe/te, kaka 40 kr.

Miljöfika. Kom och prata om miljö och hållbar utveckling över en fika. Naturskyddsföreningen Gävle anordnar. Wayne’s Coffee Söder, Södra Kungsgatan 12 kl. 18-20.

Promenaden; promenera med oss! Två grupper; en lättare/kortare promenadgrupp och en raskare/längre grupp längs Hälsans stig, Boulongerskogen. Samling utanför Kyrkans hus kl.10.30, ingen föranmälan.

Föreläsning: Romernas historia i Sverige med Jon Pettersson. Möt en av Sveriges idag kunnigaste personer på svensk romsk nutidshistoria. Mot bakgrund i forskning, erfarenheter från engagemang i olika intresseorganisationer guidar Jon oss genom denna stundtals bortglömda delen av svensk samtidshistoria. Med ett särskilt perspektiv mot Gävleborgs romska invånare. Stadsbiblioteket, Kafé Edbom kl. 17.

Flerspråkig läxhjälp. Under tre tillfällen i september hjälper Bahar Hajo dig med dina läxor i svenska språket. Bahar talar även kurdiska och arabiska. För dig mellan 16-20 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl 16-18.

Samling i Hemlingbystugan kl.10.00. Vandring 2-3 km Friluftsfrämjandet.

Väljer du folkrätt eller handel? Information, utställning, omröstning för Västsahara mot Marockos ockupation. Måndag till fredag 11-18, Lördag 11-14, Berggrenska gården, Kyrkogatan 14, Gävle.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Leif Nyström visar ”Sjöliv från den tid som flytt”, olja. Karin Lepistö visar ” Naturen och landskapet”, akvarell. Forsbacka bruk, Labbis. Utställningen pågår till den 16 september, öppettider 10-15 varje dag.

Kärleken - En liten utställning om kärlek. Bomhus Folkets hus kl 10-14. (Bomhus bibliotek har idag stängt pga fortbildning). Kom och se, fundera på, upplev och känn kärleken i den här utställningen som är baserad på Kärleksboken av Pernilla Stalfelt.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med måleri av Birgitta Rådberg, ’Energi - Magi’. Utställningen pågår tom. 14/9. Öppet mån-fre kl.10-16, lör-sön kl.12-15.

Vasaskolans HBTQ-samfund ställer ut verk på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 16/8-12/9. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9-9.30 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson. (Lyssna när du vill på hjartesangerna.se)

SANDVIKEN

Arrangemang

“Klinga mina klockor”, Eva Holmström, Söderhamn, spelar på sitt klockspel vid Förmiddagsträff i Kanalkyrkan, Sandviken, kl 10.00-11.30.

Smedsgårdens Vänner inbjuder till underhållning med trion XYZ - från visa till foxtrot Smedsgårdens Annex, Malmgatan 11, kl 18.00.

Utställning

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 10-19.

Sömngångarens Sagor II - collageutställning av Hilda Hellwig. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 17.

Barnen i Lyckeskolan: från idé till bok 30 augusti – 30 september. Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket, Tillgången, fri entré. Utställningen rymmer skisser och färgglada illustrationer, tankar om skrivprocessen, enkla fakta om bokproduktion och inte minst en stor dos normkreativitet! Utställningen består av affischtavlor som beskriver hur en bok blir till och ger frågor som barnen kan klura på, pyssel och ramar så att barnen kan ta en selfie och själva bli ett barn i Lyckeskolan. Kl 10.00-19.00.

OCKELBO

Utställning

Wij Trädgårdar: I Ateljen; ’Växlingar - Bondeliv i bild’ av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén. I Tröskladan; TURBIN Konsthantverk. Sista dagen, Skördefest 8/9.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån-tors kl 09.00-13.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Border kl 19.

Berättarkväll. Lyssna eller berätta själv! Sörmyrgården vid Gammelgårdens festplats, Älvkarleby kl 18.00-20.00. Kaffeservering.

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-18.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar.