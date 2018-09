Händer i dag 6 september 2018

GÄVLE

Arrangemang

id:TRANS Från Kung Kristina till idag. Elisabeth Ohlson Wallin arbetar ofta normbrytande i sina utställningar. Här vill hon lyfta transpersonerna, deras liv och rättigheter. Utställningen består av bilder, videoinstallationer och intervjuer med nutida transpersoner samt en historisk del där besökaren får möta ”Kung Kristina” och andra historiska förebilder för transrörelsen. En fotoutställning av Elisabeth Ohlson Wallin. Vernissage kl 18 i närvaro av konstnären. Utställningen pågår 6 september – 4 november. Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20 kl 18. Fri entré!

Schackklubb med Kennet på Andersbergs bibliotek kl. 17-18:30. Kom och spela hos oss på torsdagar när Kennet Wik från Gävle Schackallians är på plats för att ge tips & råd. Drop-in, för alla åldrar.

Sagostund för barn på Valbo bibliotek kl. 10. Helena läser och berättar sagor. För barn 3-6 år i föräldrars sällskap. Ingen föranmälan krävs.

Väljer du folkrätt eller handel? Information, utställning, omröstning för Västsahara mot Marockos ockupation. Måndag till fredag 11-18, Lördag 11-14, Berggrenska gården, Kyrkogatan 14, Gävle.

Lunchmusik med Per Ahlman, orgel. Gammalfransk orgelmusik. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle kl 12:30.

Lena berättar om professor Aaron Antonovsky. Han har skrivit boken Hälsans mysterium som bla. handlar om KASAM-känsla av sammanhang. Detta är en föreläsning som är i 2 delar och man måste vara med på del 1 för att kunna tillgodogöra sig del 2 som är onsdag 12 september kl. 13:30. Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 kl. 13:30.

Den rullande pennan. Start kl 18-20 Kulturhuset. Ledare: Liselotte Fluhr och Bengt Söderhäll. Inga förkunskaper, ingen deltagaravgift.

Fantasy- och dystopibokcirkel för unga. Gillar du att läsa fantasy och dystopier? Är du mellan 13-16 år? Då är det här bokcirkeln för dig! Vi väljer tillsammans vilken bok vi ska läsa och alla som deltar får en egen bok. Anmäl dig till charlotte.strand@gavle.se eller på tel. 070-084 05 90. Stadsbiblioteket, Narnia kl. 16:15.

Stickcirkeln i Överhärde Bygård kl 18:00-20:15. Terminens tema är top-down-toppar och tomtar.

Digital första hjälpen på Andersbergs bibliotek kl. 14-15. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon el¬ler dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. Drop-in.

HEDESUNDA. Röda Kors café på Träffpunkten, Ängslyckan. Kl-14-16 Lasse Andersson underhåller.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Leif Nyström visar ”Sjöliv från den tid som flytt”, olja. Karin Lepistö visar ” Naturen och landskapet”, akvarell. Forsbacka bruk, Labbis. Utställningen pågår till den 16 september, öppettider 10-15 varje dag.

Kärleken - En liten utställning om kärlek. Bomhus bibliotek kl 14-19. Kom och se, fundera på, upplev och känn kärleken i den här utställningen som är baserad på Kärleksboken av Pernilla Stalfelt.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas en utställning med måleri av Birgitta Rådberg, ’Energi - Magi’. Utställningen pågår tom. 14/9. Öppet mån-fre kl.10-16, lör-sön kl.12-15.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Konstcentrum Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9.00-11.00 Seniorradion (repris).

17.30-18.00 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson (repris) (Lyssna när du vill på hjartesangerna.se)

SANDVIKEN

Arrangemang

Hjärnkoll bjuder in till en inspirerande föreläsning om ”hur det är att leva med Asbergers syndrom” med Hans Östman. Sandvikens Folkets hus kl 18.00-19.00. Föreningen Hjärnkoll bjuder på kaffe och kaka. Fri entré.

Det Nya Riket. Dockteater-dokumentär för vuxna om människors drömmar i en globaliserad, rörlig samtid. Kl. 19, Musikverket, Kulturcentrum. Arr: Sandvikens Teaterförening

Artist Talk - Hilda Hellwig. Konstpedagog Jan Annerborn leder ett samtal med konstnären Hilda Hellwig. Fri entré! Kl. 19, Konsthallen, Kulturcentrum

Musik Kanalen presenterar en lunchkonsert ”Tankar inifrån och ut” med Ellen Weiss – sång och Lennart Wastesson – gitarr. Kl. 12.00-13.00 i Kanalgårdens vinterträdgård, Björkgatan 15 i Sandviken. Kombinera gärna konserten med en god lunch i Restaurang Kanalen.

Utställning

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 10 - 19.

Sömngångarens Sagor II - collageutställning av Hilda Hellwig. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 19.

Barnen i Lyckeskolan: från idé till bok, Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket, Tillgången, fri entré. Kl 10-19. Utställningen rymmer skisser och färgglada illustrationer, tankar om skrivprocessen, enkla fakta om bokproduktion och inte minst en stor dos normkreativitet! Utställningen består av affischtavlor som beskriver hur en bok blir till och ger frågor som barnen kan klura på, pyssel och ramar så att barnen kan ta en selfie och själva bli ett barn i Lyckeskolan.

ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Österfärnebo bibliotek. Forskargruppen finns tillgänglig för hjälp med din släkt- eller ortsforskning i Forskarhörnet varannan tors 18-21.

OCKELBO

Utställning

Wij Trädgårdar: I Ateljen; ’Växlingar - Bondeliv i bild’ av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén. I Tröskladan; TURBIN Konsthantverk. Sista dagen, Skördefest 8/9.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån-tors kl 09.00-13.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 9.30-11.30 Söderfors församlingshem. Solstrålarna – vår öppna verksamhet för barn och föräldrar. Barn och föräldrar hälsas välkomna till en stund med lek, sång och fika.

Kl 9.30-11.00 Månkarbokyrkan. Solstrålarna – vår öppna verksamhet för barn och föräldrar. Barn och föräldrar hälsas välkomna till en stund med lek, sång och fika.

Kl 13.30 Äldreboendet Hällbacka i Söderfors. Väntjänstens sång- och fikastund. En stund med allsång till dragspel, gemenskap och nybakt till kaffet.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar.