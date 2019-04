Gävle-aktuella Kodjo Akolor: "Om du är svensk bestämmer inte någon annan"

Kodjo Akolor vänder ut och in på föräldraskapet i monologen "Jag, pappa?" som kommer till Gävle Teater 27 april. Dessutom uppträder han på på Hits For You i Gävle 8 maj.

– Jag har länge haft en dröm om att närma mig skådespeleriet, nu kändes det som rätt tillfälle, säger han.