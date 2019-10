Gävle-arkitekt bygger konstsvit på ishotellet i Jukkasjärvi: "Vår design bygger på att förändra upplevelsen i rummet"

De två landskapsarkitekterna blev i år tillfrågade att designa och skulptera en av sviterna på hotellet utanför Kiruna som bär namnet Icehotel 365. Konceptet tog de fram under sommaren. Nu beger sig duon snart till Jukkasjärvi, för att under två veckor kreera ett av hotellrummen.

– Det här bryter av vardagen helt och man får skapa med händerna. Sedan möter man internationella konstnärer över en gemensam sak och så skiljs vi åt och återvänder till våra ordinarie arbeten, säger Ida Mangsbo.

Ida Mangsbo och Elin Julin arbetar som landskapsarkitekter till vardags. Ida Mangsbo arbetar på konsultbolaget WSP i Gävle. Som landskapsarkitekt arbetar hon mestadels med att gestalta och projektera offentliga platser såsom parker, torg och skolgårdar.

– Jag jobbar mycket med att skapa rum och utemiljöer men det är inte jag som bygger dom. Här får jag möjlighet att gå från ritning till ett färdigt rum. Vilket är det roligaste med hela det här projektet, säger Ida Mangsbo.

Sviten har duon döpt till Crescents, vilket betyder halvmånar på engelska. Rummet ska närmare bestämt bestå av halvmåneformade is-skivor som står uppradade efter varandra likt dominobrickor. De kommer att vara av olika höjd och vinklar vilket ska skapa en böljande gång in mot sängen. Vid sängändan ska en vägg med reliefer och små, små ljussatta is-prismor ge ett djup i rummet för att skapa en rofylld känsla.

– Tanken är att man först inte ska se sängen, utan besökaren ska få upptäcka rummet i efterhand medan den rör sig igenom det, säger Ida Mangsbo.

Ishotellet är på 1200 kvadratmeter med 20 sviter, en isbar och ett isgalleri, som är öppet året runt. Allt är skapat i snö och is av utvalda konstnärer från när och fjärran.

– Vi har beställt in en hel del is och snö som kommer att köras in direkt i rummet. Sedan kommer vi få lov att arbeta oss inifrån och ut för att få till det här, säger Ida Mangsbo.

Hur är det att arbeta med ett material som snö och is?

– Det är jättekul att få arbeta i ett föränderligt och flexibelt material. Alla isblock är unika och isen kan ha olika drag, ibland kan man se luftbubblor som då blir som vita stråk i isen. Man kan även finna vasstrån i isen vilket man kan anpassa in i designen. Sedan arbetar man mycket med ljussättningen för att framhäva djup och former i isen, säger Ida Mangsbo.

På WSPs instagramkonto kan man följa Ida Mangsbo och Elin Julins arbete under vecka 43.

Icehotel 365

► Insidan av ishotellet täcks av 1000 kubikmeter snis (snö och is-mix), vilket motsvarar 20 miljoner snöbollar.

► Taket täcks av 728 st solpaneler som kyler anläggningen sommartid

► Rummen har en temperatur på -5 grader