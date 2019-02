Boktips, Carmen, Fredagsmys - Det händer i dag 1 februari 2019

GÄVLE

Arrangemang

Lyriska Sällskapet Gävleborg sätter upp operan Carmen i Stora Gasklockan i Gävle. Många solister, stor kör- och barnkör. Lyriska Sällskapets Symfoniorkester. Kl 19.00.

Träffpunkt för seniorer anordnar utflykt till lekplatsen i Stadsträdgården. Det serveras ärtsoppa, hårt bröd med smör och ost. Kostnad 30 kronor. Träffpunkterna stängda kl.11:00.

Barnrytmik. Sjung, dansa, spela & ramsa. För små barn och deras föräldrar, ingen föranmälan krävs. Bomhus bibliotek kl. 10:00.

Boktips. Tre fredagar under våren tipsar vi varandra om böcker. Vill du inte tipsa får du gärna komma och vara med ändå. Vi bjuder på kaffe/te. Hille bibliotek kl. 14:00.

Varje fredag kommer Anna-Karin och läser en ny saga. För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen, Andersberg kl 10:00.

Söders källa. Kl 21.00-01.00 Fredagsdans till Black Jack. Entré 180 kr. Matpaket 400 kr bokas via Söders Källa.

After school i Hemlingbybacken är varje fredag 16.00-21.00. Ta med dig kompisarna och häng i Hemlingbybacken. Under dessa kvällar kan du som ungdom (8-20 år) köpa ett endagskort för 30 kronor mellan klockan 16.00-18.00. I samband med After School finns det speciella erbjudanden på fika/mellanmål i Hemlingbystugan.

Hemlingbybacken. Här finns lekfulla utmaningar för både stora och små i backens snowpark och barnområde. OBS! Snowparken är inte öppen för tillfället. Måndag-fredag: 16.00-21.00. Lördag & Söndag: 10.00-16.00.

Fredagsmys på Sätra bibliotek. Varje fredagseftermiddag hittar vi på något roligt fredagsmys, t.ex. tv-spel, pyssel, film eller brädspel. För barn efter skolan, från 6 år. Kl 14-15:30.

Fredagsmys på Andersbergs bibliotek. Varje fredag gör vi något extra; det kan vara pyssel, brädspel eller tävling. Kom in och kika! Andersbergs bibliotek kl 14-15.30.

Sagostund på familjecentralen i Sätra. Varje fredag kommer Gun och läser en spännande bok. För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen, Sätra kl 10:00.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Klotterklungan 4life - en utställning om en kvinno/separatistisk graffiti/gatukonstgrupp i Gävle. 25 jan - 17 feb (ons 12 – 18, tors – sön 12 – 16) Kulturhuset Gävle vån 2, Hamiltongatan 1. Fri entré.

”Skogens biologiska mångfald”. Alternativboden Lyktan Berggrenska gården, Gävle. Utställningen pågår 14 januari-28 februari. Mån-fre kl 11-18, Lör kl 11-14.

På Galleri Brynästorget visas utställningen ’Bonader - tankar i text & tyg’, som en del i redovisningen av ett integrationsprojekt på Kulturum. Utställningen pågår till 17/2. Öppet mån - fre 10-16, sön 13-15.

Skapande som livlina. Många människor lider idag av psykisk ohälsa. Ett av Hjärnkolls viktigaste uppdrag är att belysa och informera om detta. Bakom utställningen står föreningen Hjärnkoll Gävleborg. Utställningen visas 23 jan – 17 feb. Länsmuseet Gävleborg, Studion.

Miniutställning: Romer under förintelsen. Romer är idag och har genom historien varit utsatta för diskriminering, förföljelse och hot. Under Förintelsen på 1940-talet mördades flera hundra tusen romer. Denna miniutställning består av text och fotografier. Gävle stadsbibliotek. 21 januari - 3 februari.

Kultur Gävleborg, visar utställningen Från rot till barr i Rågången på Silvanum, Gävle. Öppet tisdag – söndag klockan 12:00 – 16:00.

BERGBY

Arrangemang

Röda Korset bjuder in till musikcafé på Solbergahemmet kl. 13.30. Tord-Olovs underhåller. Lotteri och fika.

SANDVIKEN

Arrangemang

Fantasifabriken. Upplev och skapa berättelser med ord, bild, musik och rörelser. För barn 3-5 år tillsammans med vuxen. Kl 10-12 Trampolin /Kulturcentrum Sandviken. Fri entré.

Utställning

Fotografi 2019 biennal - en jurybedömd utställning med fotografer födda och/eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-15.

Bild och form. Kulturskolans bild- och formgrupper visar delar av läsårets produktion. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 10-18.

HOFORS

Utställning

Lasse Bergwall, Stockholm/Järbo, akvareller. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 19/1 – 8/2. öppet mån, tisd, onsd, fred. 10-18.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Fredagsträffen. Alla är välkomna till en stunds gemenskap för att träffas och prata. Varje fredag diskuteras olika ämnen. Kl. 13-15 Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Färg - utställning. Måleri, glas och keramik i sprudlande färg. En blandning av tekniker utifrån Eva Friskmans experimentlusta, motiv med människor och natur. Eva är konstnär sedan 35 år med ateljé i Furuvik. Utställningen pågår 29 januari – 16 februari biblioteket i Skutskär kl 9 - 16.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Frvi entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Multiversum. En mångdimensionell utställning av konstnären Åsa Langert och tonsättaren Jens Hedman. Multiversum aktiverar syn, hörsel, känsel och rumsuppfattning. Här blandas musik, bild och tredimensionella verk som kan upplevas av alla oavsett ålder, bakgrund och eventuella funktionsvariationer. Pågår 1 december – 3 februari 2019.

Allting föreställer – Ingenting är. Ingmar Bergman och konsten. 17.11.18-17.2.19. Tillsammans med Ingmar Bergmanstiftelsen, Fotografisk Center Köpenhamn och Kunstcentret Silkeborg Bad producerar Gävle konstcentrum en utställning med konstnärer som på olika sätt tar avstamp i Ingmar Bergmans konstnärskap. Konsten är alltid närvarande i Bergmans filmer och tätt förknippat med livet självt. Medverkande konstnärer: Joseph Beuys, Maria Finn, Axel Fridell, Ragnar Kjartansson, Hanna Ljungh, P. A. Lundgren, Magdalena Von Rudy och Ylva Snöfrid. Konstcentrum.

Målningar av Johan Thunberg ”Paradiset som fortfarande finns kvar” visas på Elite Grand Hotel Gävle. Alltid Öppet.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.