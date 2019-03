Gospelkonsert, Hemlingby, Utställningar - Det händer i dag 24 mars 2019

GÄVLE

Arrangemang

Söndagsvisning för barn. Välkommen till en konstvisning för barn (Vuxna får gärna följa med) Vad gör en konstnär? Vad är konst? Museets pedagog Ann Nilsén visar och berättar i museets konstsalar. Kl 14 Länsmuseet Gävleborg - Fri entré!

Mariamusik. Musik från 1500-talet och framåt tillägnad Jungfru Maria, av bl.a. Öhrwall, Schubert och Bach/Gounod. Trefaldighetskören, Instrumentalensemble. Marcus Edgar, dirigent. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle kl 16:00.

Rune Westergren, Gävle, berättar om brandflyget i Sverige, som utförs av frivillig piloter från flygklubbarna. Verksamheten fick sin start i Gävle 1956 och initierades av brandchefen Sven Rohlén, som själv var flygutbildad. Soldathemmet kl.18,Svensk flyghistorisk förening arrangerar.

Möt våren i Övervärde. Tipspromenad runt byn avsluta med kaffe och våffla på Bygården mellan 11-14.

Kl. 11:00 Välkommen till Generationsmässa i Mariakyrkan, Söndagens namn ”Jungfru Marie bebådelsedag” och tema ”Guds mäktiga verk”. Präst, Thomas Erixon och musiker, Karolina Risberg. Lotteri till förmån för faste kampanjen under kyrkkaffet.

Kl. 10:00 Välkommen till Högmässa i Strömsbro Kyrka, Söndagens namn ”Jungfru Marie bebådelsedag” och tema ”Guds mäktiga verk”. Präst, Erika Ersholt och musiker, Ellen Weiss. Efter högmässan serveras kyrkkaffe.

I Strömsbro kyrkan. Kl. 18:00 ”His hand in mine” - Elvisgudstjänst. All musik i gudstjänsten är musik som Elvis sjungit. Delta i en Elvis inspirerad predikan och lär dig mer om musiken. Och om Elvis som hade en stark relation till gospelmusiken. Det blir allt från O Store Gud till Always on my mind och Love me tender. Kyrkokören med musiker och solister sjunger. Erika Ersholt och Ellen Weiss.

Hemlingbybacken. Här finns lekfulla utmaningar för både stora och små i backens snowpark och barnområde. Måndag-fredag: 16.00-21.00. Lördag & Söndag: 10.00-16.00.

Utställning

Måleri av Stefan Hedström, Furuvik. Olja på duk. Labbis, Forsbacka Bruk. Utställningen är öppen Lö/Sö 11-15 tom 7/4.

På Galleri Brynästorget visas fristadskonstnären Seywan Saedians första Gävle-utställning, med måleri och skulptur. Utställningen pågår till 7/4. Öppet mån - fre 10-16, sön 13-15.

Konstcentrum. Fredrik Söderberg 9.3.19-14.4.19 I hans målningar finner man allt från ljusa, sirliga, detaljrika akvareller till minimalistiska oljemålningar där den geometriska formen står i centrum.

’Att dekonstruera en Ockelbodräkt - cirka 100 objekt’, som är ett konst- och hantverksprojekt av Maria Forsling Jenke, visas på Silvanum, Kungsbäcksv. 32. Öppet mån - fre kl 10-16, lör & sön 12-16. Guidning av konstnären torsdagar kl 12. Utställningen pågår tom 24/3.

Galleri Ks Nya utställning visar akvarell, av Björn Bernström. Utställningen pågår till 9/3 - 24/3. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Galleri Elixir, Gävle sjukhus entré, intill sjukhusmatsalen ställer ut vårens vinstutställning 5 mars till 27 mars. Öppet varje dag mellan kl 11 - 14.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

16:00 – 17:00 Bluesens historia med Sven-Erik Lundberg. Del 2 av 10 (repris)

SANDVIKEN

Arrangemang

Gospelkonsert. Concentus och gästsolisten inspiratören, kompositören, sångerskan, pianisten Anna Weister Andersson, Håkan Jonsson hammondorgel, Per Brydewall bas, Mathias Dahl trummor. Lotta Tonlycke dirigent. Konsertlängd: ca 75 min. Högbo kyrka 16.00.

Utställning

Prognostica - Catrin Andersson, Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-15.

Li Österberg och serier. Serieteckningar inspirerade av myter och berättelser i det antika Grekland. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 11-15.

Hitförda av krigets stormar - finska krigsbarn i Gävleborg. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 11-15.

Kanalkyrkan i Sandviken, konstutställning, ”Drömmar” olja på duk av Karin Winblad Ungefärliga öppettider varje dag 10 - 20.

HOFORS/TORSÅKER

Arrangemang

Biomatiné - Små kryp 2 - Äventyr i Karibien. Kl. 15:00. Pris: 80 kr. Åldersgräns: Barntillåten

Bio – The House That Jack Built. Kl. 18:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: 15 år. Folkets Hus och Park Hofors.

Haif-Stugan öppen mellan 11.00 -15.00. Servering kaffe, våffla, smörgås och hembakade bullar.

Utställningar

Pelargonmuseum och trädgård i Torsåker. Här finns gamla svenska pelargoner och andra ovanliga sorter, försäljning av sticklingar samt café med pelargonkaka. Öppet: lör - sön kl. 10-15. Forsvägen 19, Torsåker (skyltat från centrum).

25-års jubileum och sista utställningen. Lördag, söndag kl.13.00-16.00. Galleri BGB.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Tre Sekunder kl 19:00. Biljettpris: 100 kr.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Du är inte ensam – Ella Tillema. Ella Tillema, mottagaren av Rettigs Konstnärsstipendium 2017, visar sitt konstnärskap i museets stora salar. Hon arbetar med figurativt oljemåleri i stora format, men också med text, screentryck och musik. Utställningen visas 2 mars – 12 maj

Målningar av Johan Thunberg ”Paradiset som fortfarande finns kvar” visas på Elite Grand Hotel Gävle. Alltid Öppet.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.