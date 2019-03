Gymnasieelever skolstrejkade: "Vi vill visa att även Gävle bryr sig om klimatet"

Plakaten har blivit våta av all snö. Redan klockan tio på fredagsmorgonen inledde de sin skolstrejk på Rådhustorget i Gävle. Genom att skolstrejka en dag och senare under kvällen arrangera ett demonstrationståg vill initiativtagarna Liv Hanérus, Vasaskolan och Ella Odlander, Bessemerskolan, visa sin oro för klimatet.

Varför strejkar ni från skolan - vad har det med klimatfrågan att göra?

– Det skickar tydliga signaler till vuxenvärlden och främst politiker att vi inte går till skolan idag, säger Liv Hanérus.

Ella Odlander fortsätter:

– Greta Thunbergs budskap är att det är ingen idé att skaffa sig en utbildning om man inte har en framtid.

Vilken respons har ni fått?

– Det har varit tummen upp. Folk tycker att det är bra att vi engagerar oss, säger Ella Odlander.

I en debattartikel i Dagens Nyheter ställer sig 270 klimat- och miljöforskare bakom Greta Thunberg och skolungdomars skolstrejk. Bland andra har Johan Colding, docent, hållbar stadsutveckling och Patrik Sörqvist, professor, miljöpsykologi, båda från Högskolan i Gävle skrivit under.

"...det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen. Det har Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna förstått. Därför stödjer vi deras krav", skriver de 270 klimatforskarna.

Men alla håller inte med om att skolstrejka är rätt väg att gå.

– Jag tycker att det är fantastiskt att de väljer att engagera sig. Men det är synd att det ska gå ut över skoltiden, för man vet ju att utbildning är den viktigaste faktorn för att kunna påverka klimatet. Jag hade föredragit om de gjort det utanför skoltid, säger Vasaskolans rektor, Sofia Nordell Kvarnebrink.

Den demonstration som några elever kommer att anordna är inte lika problematisk tycker Sofia Nordell Kvarnebrink.

– Några elever frågade om de fick sätta upp affischer om en demonstration som skulle vara efter skoltid, så det fick de göra. De hade gjort allt som man skulle göra och fått tillstånd från polisen.

Greta Thunberg är 16-åringen som fick stor uppmärksamhet i media när hon sommaren 2018 sittstrejkade utanför Riksdagshuset i Stockholm. Hon menade att politikerna inte gjorde tillräckligt för att följa Parisavtalet som gick ut på att minska utsläppen av växthusgaser och stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Gretas initiativ fick skolungdomar och vuxna över hela världen att klimatstrejka och arrangera manifestationer.

Under hösten 2018 bildades ett löst nätverk, Fridays For Future, med anledning av Greta Thunbergs klimatstrejk. Fredagen den 15 mars arrangeras Global Strike For Future i flera städer i Sverige och i flera andra länder.

En klimatmanifestation pågår vid Gudinnan på Rådhustorget mellan klockan 15 och 17. Klockan 18 utgår en marsch från Rådhustorget.

