Här är alla vinnarna under Local Heroes-galan: "Det känns overkligt"

– Det känns overkligt, säger Joel Malmström, som är en av två i den numera prisade indiepopduon Den Allvarsamma Leken, direkt efter att priset för Årets band delades ut.

– Det var inte förväntat. Man kanske har för dåligt självförtroende? Det här var kategorin som kändes längst bort, säger Charlotte Mendonca Jonsson, den andra halvan av bandet.

Lokalen på Grand var fullproppad och alla biljetter slut när Local Hereos-galan drog i gång. Galan firade sitt tioårsjubileum och många artister som var på plats under kvällen lyfte arrangemanget som en viktig sak för det lokala musiklivet.

– Det här är en plats där det får medialt utrymme under lång tid. Ända från nomineringarna och att det skrivs artiklar inför och till den här kvällen, säger Olle Westlund från bandet Greybeards som var nominerade till årets band.

–Det är ingen klubb för inbördes beundran heller. Det är mycket folk utifrån som kommer hit, säger Ingemar Mårtensson, också från Greybeards.

Pauline Indrielle, som var nominerad till Årets låt och Årets ex, var på galan för första gången någonsin.

– Det är asbra att lyfta fram de lokala musikerna. Verkligen jättebra, säger hon.

Och det blev en bra Local Heroes-galapremiär för Pauline Indrielle för hon vann Årets låt för låten "Best of me" som hon gjort tillsammans med JukC.

Under kvällen uppträdde flera lokala artister. Konferencier under kvällen var Clara Mae som också tog hem priset för Årets ex.

Vinnarna:

Årets låt: JukC feat Indrielle – "Best of me"

Årets nykomling: Den Allvarsamma Leken

Årets arrangör: Panelen

Årets album: JukC – "Dreams"

Årets liveakt: Exorsisters

Årets ex: Clara Mae

Årets producent: Jacob Pettersson (Canors/Prince Mathicks)

Årets musikvideo: Mystic Order - "Artificial"

Årets solo: Erika Blackbird

Årets band: Den Allvarsamma Leken

Årets Local Hero: Malin Van Der Kaaij, verksamhetschef Musikhuset