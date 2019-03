Hemlingby, Boktips, Utflykt - Det händer i dag 1 mars 2019

GÄVLE

Arrangemang

Kl 11:00 Träffpunkt för seniorer anordnar utflykt till det gröna utegymmet efter Hälsans stig. Vi visar rörelser i gymmet och därefter äter vi kolbulla. Träffpunkterna stängda. Kolbulla och dryck 30 kr.

Söders källa. Kl 21.00-01.00 Fredagsdans till Fernandoz. Entré 180 kr. Matpaket 400 kr bokas via 026-518800.

Boktips med popcorn. Helena på Valbo bibliotek tipsar om bra böcker och bjuder på popcorn. Valbo Bibliotek kl. 11.

Varje fredag kommer Anna-Karin och läser en ny saga. För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen, Andersberg kl 10:00.

Hemlingbybacken. Här finns lekfulla utmaningar för både stora och små i backens snowpark och barnområde. Måndag-fredag: 10.00-21.00. Lördag & Söndag: 10.00-16.00.

After school kl. 10.00-21.00. Info: Du som ungdom (8-20 år) kan köpa ett endagskort för 30 kr under hela fredagen på sportlovet. I samband med After School kan du ta del av speciella erbjudanden på fika i Hemlingbystugan. OBS! Kassan till kaféet stänger 30 minuter innan Hemlingbystugan.

Fredagsmys på Sätra bibliotek. Varje fredagseftermiddag hittar vi på något roligt fredagsmys, t.ex. tv-spel, pyssel, film eller brädspel. För barn efter skolan, från 6 år. Kl 14-15:30.

Fredagsmys på Andersbergs bibliotek. Varje fredag gör vi något extra; det kan vara pyssel, brädspel eller tävling. Kom in och kika! Andersbergs bibliotek kl 14-15.30.

Sagostund på familjecentralen i Sätra. Varje fredag kommer Gun och läser en spännande bok. För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen, Sätra kl 10:00.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Galleri Elixir, Gävle sjukhus entré, intill sjukhusmatsalen, ställer ut Viktor Olsson ”Ur fantasi och verklighet”, akryl på canvas, fram till 1 mars 2019. Galleriet är öppet alla dagar kl 11.00-14.00.

På Galleri Brynästorget visas utställningen I HOP av Margareta Tideström Persson med bla textil och keramik. Utställningen pågår till 17/3. Öppet mån - fre 12-16 (pga sportlov), lör & sön 13-15.

Utställning med pamfletter med texter från författaren Lasse Jansson liv genom barn och ungdomars perspektiv. Utställningsdatum: 9 februari - 13 mars. Gallerimittskeppet, Kulturhuset Gävle, Hamiltongatan 1. Öppettider: Mån – Fre 11.00 – 19.00, Lör – Sön 12:00 – 17:00.

BERGBY

Arrangemang

Röda Korset bjuder in till Musikcafé på Solbergahemmet kl. 13.30. Marit Ädel underhåller. Lotteri och fika.

SANDVIKEN

Utställning

Vi och dom - Ulf Ivar Nilsson, satirteckning. Fri entré! Torget, Kulturcentrum. Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.Kl 10-18.

Li Österberg och serier. Serieteckningar inspirerade av myter och berättelser i det antika Grekland. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 10 - 18.

HOFORS/STORVIK

Utställning

Ami Widahl, Gävle, Akryl. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11. Utställningsperiod: 16/2 – 8/3, öppet mån, tisd, onsd, fred. 10-18.

Storviksförfattarens Fred Erikssons söner JanÅke och Harry Eriksson ställer ut Freds priser och pokaler, ”Så kan det gå om man rör på benen”, Storviks bibliotek kl 10-19.

GYSINGE

Arrangemang

Sportlovsskoj i Naturum Färnebofjärden, Gysinge. Under v 8 och 9 har naturum öppet alla dagar kl. 11-15. Kom och tillverka fågelmat, pyssla pappersfåglar, gå på ordjakt och delta i vår tipspromenad.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Fredagsträffen. Alla är välkomna till en stunds gemenskap för att träffas och prata. Varje fredag diskuteras olika ämnen. Kl. 13-15 Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Bandyn i Skutskär 100 år. Kom och betrakta Skutskärs bandys gedigna och imponerande historia som i år firar 100 år som förening. Utställningen pågår 18 februari till 9 mars. Biblioteket i Skutskär kl 9 -16.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum.

Målningar av Johan Thunberg ”Paradiset som fortfarande finns kvar” visas på Elite Grand Hotel Gävle. Alltid Öppet.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.