House of Say från Hälsingland första klara bokningen till årets Local Heroes-gala

Egentligen är House of Says Sanne Stenbeck och Sebastian Winskog från Stockholm respektive Linköping. Förra vintern gick dock flyttlasset från huvudstaden till Segersta i Hälsingland för paret, där de köpte ett hus. Det första de gjorde var att ordna en studio.

– Innan kallade jag mig bara "Say" när jag gjorde musik själv men i och med det här projektet där vi båda gjorde musik tillsammans fick det bli House of Say. Det här huset där vi sitter och skriver, det är härifrån vi försöker säga vad vi vill ha sagt med vår musik, säger Sanne Stenbeck.

– Vi flyttade hit för att vi ville ha lugn och ro och det har vi verkligen fått, säger Sebastian Winskog.

Sedan flytten har House of Say blivit de båda musikernas hjärteprojekt.

– Innan har vi båda jobbat vid sidan av men här har musiken blivit vårt levebröd. Vi gör musik till tv-reklam och har haft ett samarbete med friluftsmärket Haglöfs bland annat men fokus är nu att släppa ett album som House of Say, säger Sebastian Winskog.

– Det här precis det vi vill göra, musik på heltid, säger Sanne Stenbeck.

Framgångarna har börjat komma för duon, de hamnade i rotationen på P3 genom "P3 osignat" med låten "Ghost" och vann sedan P4 Gävleborgs musiktävling "P4 Nästa". Till Local Heroes uppfyller de inte kravet för att bli nominerade (man måste vara verksam i Gästrikland) – men samtidigt kan deras medverkan bli ett första steg mot att göra galan till en angelägenhet för hela Gävleborg.

– Det ska bli skitkul, vi har faktiskt inte spelat sen november i Bollnäs. Det blir bara jag och Sanne på scen, synthar och sång. Det är inte förrän man kommer ut och spelar live som det framgår exakt hur bra Sannes sång är, alla låter ju bra på skiva, säger Sebastian Winskog.

House of Says grundtanke är att belysa problem, berättar duon.

– Med låten "Know it" belyste vi metoo och rätten till våra egna kroppar. Miljö är ett annat ämne vi berört, men det är klart att det kan slinka in en kärleksdrypande låt också, skrattar Sanne Stenbeck.

Local Heroes-galan

Fredag 15 mars

Elite Grand Hotel

Klara artister: House of Say från Segersta

Nomineringen är öppen fram till söndag 27 januari, du kan nominera din favorit på arbetarbladet.se/localheroes.