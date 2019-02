Med kvinnohjärtat i fokus – de har samlat in sex miljoner till forskning

Allt startades för 20 år sedan av nattklubbsdrottningen Alexandra Charles i Stockholm. Antalet kvinnor över 45 år var då 1,6 miljoner – därav namnet. För tio år sedan bildades 2,6 miljonerklubben som omfattar kvinnor från 25 år och uppåt. I dag finns totalt 30 000 medlemmar på 21 olika platser. I Gävleborg finns representation i Gävle och Ljusdal. Gävle har 500 medlemmar, de allra flesta, 80 procent, hör till den äldre klubben.

Det där med miljoner i ändstavelsen har fått en del att rynka på ögonbrynen i tron att det handlar om välbeställda med förmögenheter som inträdeskrav. Detta vill de fyra kvinnorna i Gävle starkt dementera.

– Vi är en organisation öppen för alla, det enda kravet är att man är över arton år, säger Karin Henriksson som är klubbens kontaktkvinna i Gävle.

Här har det bedrivits verksamhet i sju år. Det seminarium som arrangeras nästa måndag är det fjortonde i ordningen. Den här gången är kvinnohjärtat i fokus. Det blir tre föreläsare; docent Carin Muhr berättar om hur hjärtat och hjärnan samspelar, kärlkirurgen Khatereh Djavani Gidlund om fönstertittarsjukan och kardiolog Jinan Al-Rahma tar upp problematiken kring medfött hjärtfel.

– All vår verksamhet handlar om att samla in pengar till forskningen kring kvinnors hälsa och sjukdomar som man kan säga har varit eftersatt. De senaste åren har vi fått in sex miljoner kronor, säger Karin Henriksson.

Seminariet hålls i Winns konferenslokal vid Stortorget. Det blir även underhållning, trender inom hår och klädmode presenteras och Clarissa Krabbe från musikalen Ghost uppträder.

– Alla medverkande ställer upp helt gratis. Många företag har skänkt priser till det lotteri vi ordnar. Det ideella genomsyrar allt, säger Karin Henriksson, som noga poängterar att arrangemanget är öppet för alla – även män.

Alexandra Charles idé har spritt sig även utanför Sveriges gränser, till exempel Frankrike, Sydafrika och Norge. Tack vare hennes kontakter är det många kända kvinnor som fungerar som klubbens ambassadörer. Jubileumsfesten förra året i Grand Hotel i Stockholm var kändistät och storslagen får vi veta av de fyra kvinnorna i Gävle. När klubben var en av arrangörerna av 60 plus- mässan i Gävle fick de också besök av Alexandra Charles.

Efter Woman in Red börjar arbetet med nästa seminarium i november. Dessutom är ambitionen att locka fler yngre medlemmar. ”Vi börjar ju bli gamla”, skrattar de fyra rödklädda kvinnorna. Återväxten måste tryggas.

– Det är svårt, många har fullt upp med jobb och familjer. Kanske är lösningen för att locka dem att hitta ämnen som vänder sig mer mot en yngre generation, säger Karin Henriksson.

FAKTA Woman in Red

Vad: En kväll med kvinnohjärtat i fokus.

Vem: Ett arrangemang av 1,6 och 2,6 miljonerklubben.

När: måndag 4 mars 17-21.

Kontakt: 1.6 miljonerklubben.com