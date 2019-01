Nej till fortsatt 03-öppet på Olivia efter brister – men flera andra krogar får utökade tillstånd

Flera restaurangbolag i Gävle har ansökt om nya eller förlängda serveringstillstånd för 2019. Dit hör bland annat Ölbaren Gävle AB som driver krogen Olivia.

Ägarna bakom Olivia ville få ha öppet ända till klockan 03 under kommande året, en stängningstid som krogen beviljats i omgångar tidigare.

Men den här gången sa socialnämnden nej och hänvisar till en rad incidenter på krogen sedan den etablerades 2016. Det handlar bland annat om olovligt förvarande av sprit i lokalerna – ett beslut som efter flera överklaganden resulterade i en varning mot bolaget. Vid två tillfällen under hösten och vintern 2017 har krogen fått en erinran efter konstaterade brister vad gäller ordning och nykterhet. Det ena beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.

Under 2018 har två nya tillståndsärenden inletts som också handlar om att personer varit överberusade vid och inne på krogen. En ny varning utfärdades av socialnämndens myndighetsutskott i juli förra året men även det beslutet har överklagats av ägarna.

Andreas Lundin, som driver Olivia tillsammans med Mattias Pettersson, vill inte kommentera beslutet och kritiken mot krogen närmare när tidningen ringer upp: – Vi kommer att skicka in en ny ansökan om utökad serveringstid i mars, så mycket kan jag säga.

Beslutet innebär att krogen numer måste stänga 02.00.

TeHa restauranger AB, som driver nattklubben Five, har däremot beviljats förlängd serveringstid fram till 03.00 under hela 2019. Likaså Hits for You AB. Sedan tidigare har även Slick City och Harrys liknande tillstånd.

Restaurangerna Noun och På Hörnet får ha öppet än timme längre än tidigare detta år - numera stänger de båda 02.00.

Ett helt nytt tillstånd gäller nyöppnade Basta Urban Italian som får servera alkohol fram till 01.00.