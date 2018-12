Förseningarna berörde resenärer till och från Sundsvall via Gävle.

Klockan 9.15 meddelartrafikverket att signalfelet var avhjälpt och att tågen kan rulla på som vanligt.

Stationer som kan beröras är: Sundsvall C, Erikslund, Fränsta, Ljungaverk, Stöde, Torpshammar, Ånge, Gnarp, Hudiksvall, Iggesund, Söderhamn, Ljusne, Gävle C, Örnsköldsvik C.