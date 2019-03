Nu ska det lokala musiklivet prisas – se Local Heroes-galan 2019 live här

Här nedan följer du galakvällen live:

Alla nominerade:

Årets låt:

JukC feat Indrielle – "Best of me"

Den Allvarsamma Leken – "Det är som det är"

The Fruitfakes – "Strong"

Erika Blackbird – "Endless sea"

Årets nykomling:

Canors/Prince Mathicks (Jacob Pettersson)

Den Allvarsamma Leken

May Vary

Oestergaards

Årets arrangör:

Lennart Vallanger (CC-puben)

Backbeatbolaget

HBTQ+ Evenemang

Panelen

Årets album:

JukC – "Dreams"

Mystic Order - "Paws"

Crooked Letter – "Sinnesro"

The Most Desperate Hour – "Trial"

Årets liveakt:

Anna Frank

Different Cups

Exorsisters

LostQ

Årets ex:

Clara Mae

Light Vibes

Femme Equation

Indrielle

Årets producent:

Emanuel Recinos (JukC)

Jacob Pettersson (Canors/Prince Mathicks med mera)

David Lehnberg

Ikson

Årets musikvideo:

Mystic Order - "Artificial"

Sabina Jarrar – "Ingen kan"

C-Joe – "Friendzone"

Illumin8 feat Jukebeats – "All we got"

Årets solo:

Carl Storm

Erika Blackbird

Sabina Jarrar

Rikard Sjöblom

Årets band:

Leiah

Greybeards

Den Allvarsamma Leken

Different Cups