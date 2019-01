Poledance-studio intar centrala Gävle – hoppas locka fler killar: "Vill visa att det är en sport"

I helgen öppnades The Studio på Nygatan 24, i det som tidigare var IDKA Kulturkioskens lokaler. Lärarstudenten Andréa Hammarström såg sin chans när båda Gävles tidigare studios bestämde sig för att lägga ner under förra året.

Hon har själv hållit på i nio år och instruerat i cirka fyra år. Förra året tog hon brons på SM i poledance. I år har hon inte tid att ställa upp. Parallellt med att skriva c-uppsats i religionsvetenskap har hon målat, spacklat och planerat studion den senaste tiden.

– Ja, jag har varit här väldigt mycket och typ bott i mina snickarbyxor. Men det känns jättekul att komma igång nu.

De tidigare poledanceställena har funnits på Alderholmen och i Hemlingby. Vad betyder det att ha en så pass central lokal?

– Nu kan vi visa upp att poledancing finns, när det är mitt i stan och folk går förbi och ser det. Innan har folk inte vetat om det.

Under åren som poledance funnits i Sverige tycker hon att det har utvecklats mycket och accepterats mer som en sport, trots associationerna till strip tease.

– Det är vad vi vill visa också, att det är en sport. Precis som med dans är det en sport med många olika stilar.

Träningen utförs i grupper under pass i olika svårighetsgrader och med olika fokus. Under passet exotic blandar man in sensuell dans och jobbar med kroppen till musik, under polefit dansar de inte alls utan fokuserar på att lära sig trick och bygga styrka. De rena poledancenivåerna innehåller en del koreografi och har fem svårighetsgrader. Under vissa tidpunkter kan man utnyttja studion på egen hand också.

– Det är en fantastisk träningsform, den är både rolig och effektiv. Man drar sig upp väldigt mycket och håller i sin egen kroppsvikt, beskriver Andréa.

Passen varar 70 eller 90 minuter, och de ser till att vara ordentligt uppvärmda innan de slingrar sig upp på stången.

Hur lätt är det att börja?

– Vi börjar från grunden när man kommer hit och då lär man sig det man behöver. Vissa tror att de måste bli starkare innan de kan börja, men det stämmer inte. Det tar olika lång tid att lära sig för alla och det gäller att ta det i sin ordning så att man inte gör illa sig.

Förutom för de som tränar det regelbundet är poledance en populär aktivitet vid möhippor, svensexor och födelsedagsfester. De som tränar är i regel mellan 15-50 år och kvinnor.

– Jag tror att det finns ett stigma över att det mest är tjejer som gör det här. Det är mest kvinnor som gör det och det ska jag ändra på, säger hon beslutsamt.

TV: Andréa Hammarström när hon visade upp numret som gav henne en bronsplats i SM i början av 2018

Hon tror att poleklasserna med mindre dans och mer fokus på kroppskontroll kan vara en väg in för män. Och det faktum att världens bästa manliga poledancare, Vecislavs Ruza, är svensk.

– Han är utbildad dansare och det han gör på stången, det är ren magi. Du märker knappt att han gör tricket för han bara flyter in i det och ut. Så jag vill verkligen visa killar att det här kan ni också göra.

Andréa Hammarström säger att de har 70 procents beläggning på passen redan nu. I samband med invigningen på lördagen fick kunderna se lokalerna och uppvisningar med bland annat Andréa, studions fem andra instruktörer och några av eleverna. Även Gävles enda representant i SM, Tytti Jussila var där och visade upp sina talanger.

Under startveckan kommer The Studio även att ha flera prova på-pass för de som är nyfikna på träningsformen.