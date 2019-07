Gävle GK fortsatt med i kampen om medaljer: "Vi behöver någon som kliver fram nu"

► Gävle GK har toppkänning i lag-SM – men nu kommer utmaningen: "Där det kommer avgöras"

Efter gårdagens singelspel låg laget på en delad femteplats. Idag visade de i tävlingarna i foursome och fyrboll, på Mastersbanan, på nytt upp fina prestationer.

När tävlingar avslutades under kvällen hade såväl Pontus Nyholm och Joel Wendin som Joacim Åhlund och Erik Oja spelat under banans par med god marginal. Som följd ligger laget nu på 36 slag under par och på en fjärdeplats.

Gävles coach Kasper Hedblom var nöjd efter en lång dag.

– Denna banan är mycket svårare och det krävs riktigt bra golf rakt igenom.

– En skitbra dag, vi är i en perfekt position inför singlarna imorgon. Det kan hända mycket på den här banan, tillägger han.

Upsala GK leder nu med åtta slag före tvåorna Karlstad och Landeryd, som i sin tur är ett slag före Gävle.

– Upsala GK har starka spelare men också någon lite svagare, det kan fortfarande tappa mycket, säger han.

Utöver det hoppas Hedblom på att någon från det egna laget når ytterligare en nivå under lördagen.

– Det har varit stabilt spel men vi behöver någon som kan kliva fram lite extra nu. Pontus Nyholm är riktigt bra, får han till det i singelspelet har vi goda chanser.

Högbo GK hade en kämpigare förmiddag och bägge de spelande paren gick in på sju slag över par i foursomen. En stark prestation i fyrbolls-tävlingen hjälpte föga och Högbo tappade gårdagens niondeplats och positionerar sig nu på plats fjorton.

Imorgon väntar singelspel på Mastersbanan och en svensk mästare ska koras.

FAKTA/Ställning inför sista dagen

1) Upsala GK 815, 2) Landeryds GK och Karlstad GK 823, 4) Gävle GK 824, 5) Vasatorp GK 826, 14) Högbo GK 848.

Det här är foursome och fyrboll

Foursome: Spelarna spelar i par med en boll och spelar varannan boll på varje hål.

Fyrboll: Spelarna spelar som partners men spelar varsin boll. Det bästa resultatet på varje hål räknas.