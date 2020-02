Gävle Gospelfestival, La Cage aux Folles, Utställningar - Det händer söndag 9 februari

GÄVLE

Arrangemang

Gävle Gospelfestival kl. 18.00 i Gävle Konserthus. 400 sångare under ledning av Anki och Magnus Spångberg samt musiker från Örebro. Gästartister är Walter Owens, Chicago och vår norske gästartist Ole Børud samt Linda Børud Lindeh från Örebro.

Kl 16.00, Heliga Trefaldighets kyrka. Ett danskt requiem. Staffans Motettkör. Stockholms Domkyrkokör. Erika Sax, mezzosopran, Michael Waldenby, dirigent, Joakim Andersson, piano. Musik av Asger Hamerik.

Invid Källan. En stund av vila. En stund bortom alla krav. En stund för att hämta ny kraft ur musiken, orden och ljusen. Musik: Gunilla Winther. Textläsning: Tomas Folkegård.Bomhus Kyrka, Holmsundsallén 66 kl 18.00.

Kl 13-15 Träffpunkt för seniorer Brunnsgatan 59 Öppet med fika.

Bio 7:an Gasklockorna. 13:00 Arne Alligator (Knattebio). 14:15 Le Mans ’66. 17:30 Once Upon a Time... in Hollywood.

Välkomna till Den sårade divan, Folkteaterns nya föreställning som handlar om tre geniala konstnärer före sin tid - Agnes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén. Alla tre hade periodvis lidit av psykisk ohälsa och hamnat på mentalsjukhus. I föreställningen får vi följa dessa tre kvinnors kamp, livslust och kärlek till konsten och livet. Är det någon skillnad på att vara kvinna och konstnär idag? Ett samarbete mellan Folkteatern Gävleborg, Dramaten och Gävle Teaterförening. Gävle Teater. Kl 15.00 - ca.17.15 inklusive paus. Pris: ordinarie: 300 kr, student/ungdom t.o.m 25 år: 100 kr.

Lyriska Sällskapet ger den färgsprakande och fartfyllda musikalen La Cage aux Folles med Lars-Åke Babsan Wilhelmsson och folkkäre Hans Josefsson i huvudrollerna. Dessutom medverkar övriga musikalartister, dansare och stor kör. Stora Gasklockan kl 16.00.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-16.

Utställning

Joanna Lombard. Primära och sekundära sätt att äta på. Primära och sekundära sätt att äta på bjuder in oss till en vindlande undersökning av mänskligt beteende. Konstnären Joanna Lombard delar upp beteenden i primära och sekundära. Till det primära kopplas grundläggande handlingssätt; det som krävs för människans såväl som djurets överlevnad, t ex att äta, sova och yttra sexualitet. Det är handlingar som upprätthåller människans mest basala funktioner och därför varit sig lika genom tid och rum. Konsthallen har öppet: tis-sön 12-16.

Marie-Louise Landén ställer ut på Little art cakery. En väldigt go’ & färggla’ kombo. Här visas fantastifulla, ”färg-go’a” husmålningar, ihopmålade helt utan bygglov i mysiga cafét. Öppettider: onsdag-fredag: 11:00-16:00, lördag och söndag: 12:00-17:00. Utställningen pågår t o m 27/2.

Gävle Konstgrafiker (åtta medlemmar) visar utställningen ’Grafiska Former’ på Galleri Brynästorget, Brynäs Centrum. Guidad visning kl 13. Utställningen pågår tom. 9/2 och har öppet månd-fred. 10-16, lörd-sönd 12-15.

Seywan Saedian- En avslutning, en ny början – Efter branden. En fotoutställning i Rågången på Gävle Konstcentrum Utställningen pågår tom 9.2.20. Rågången har öppet tis-sön 12-16.

Fotoutställning Mitt Svalbard av Kerstin Larsson. Kulturhuset i Gävle, Hamiltongatan 1, 11/1 - 12/2. Öppettider: Mån-Tors 10:00-19:00 . Fre 10:00-23:00. Lör 11:30-23:00. Sön 11:00-18:00.

Galleri K med Carina Bodström som visar måleri. Utställningen pågår till 25/1 - 9/2. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

SANDVIKEN

Utställning

Galleri Lars Palm. Konstnärerna Jenny Käll & Moa Gustafsson Söndergaard visar en gemensam installation med namnet ”En kaffefläck på en duk blir till en ö i stilla havet” i galleriet. Kl 12-16.

Sagor från Kurdistan - Runak Resulpur. Barnboksillustrationer och animationer. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 11-15.

Reality Check. En utställning där ungdomars egna berättelser och vittnesmål av rasism står i centrum. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 11-15.

Teckning 2020 biennal. Jurybedömd teckningsbiennal med tecknare födda eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum. Samarr: Galleri K. Kl 12-15.

HOFORS

Arrangemang

Biomatinén- LasseMajas detektivbyrå - Tågrånarens hemlighet. Kl 15:00. Pris: 90 kr. Åldersgräns: Barntillåten

Bio – 1917 (Sv.txt). Kl. 18:00. Pris: 100 kr Folkets Hus och Park Hofors.

Haif -Stugan öppen mellan 11.00-15.00 Servering. Dryck, Våfflor, smörgåsar. Bullar, varm Korv.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Vår konst. En del av Älvkarleby kommuns offentliga konst visas. Biblioteket i Skutskär kl. 13-16.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar med över 200 konstverk från 1600-talet till idag. Utställning med Gunnar Cyréns föremål. Forntidsutställning och kulturhistoriska utställningar. Sinnerligt. En utställning för alla sinnen som berör – oavsett funktionalitet eller ålder. Den upplevs med känsel, syn, lukt och hörsel. Visas till 18 mars. Gefle brinner. 1869 stod Gävle i lågor. En utställning om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. Visas till 8 mars. Naturens nygamla former. I Mats Dahléns foton möts natur och fotografihistoria. Närstudierna av växter är inspirerade av Karl Blossfeldts fotografier. Visas tills vidare. Öppet: Tis, tor, fre 11–17. Ons 11–20. Lör, sön 12–16. Fri entré!

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel.Alltid öppet. Utställningen pågår till den 4 april.