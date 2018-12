Åkte ut tidigt i Idol 2009 – nu har Clara Mae från Gävle skrivit vinnarlåten: "Ser det inte som en revansch"

Samtalet med artisten och låtskrivaren Clara Hagman, som hon egentligen heter, blir en intressant inblick i processen bakom en Idolvinnarlåt. Årets låt "Everything" är skriven för ett år sedan och från början tänkt till en film. Andra låtskrivare är Cassandra Ströberg (som också fungerar som Claras manager), Lina Hansson och Kristoffer Eriksson, den sistnämnde har producerat medan trion tjejer skrivit låten.

– Det är en favorit som vi inte riktigt vetat vad vi ska ha den till. Universal som äger rättigheterna till Idolvinnaren fick nys om låten, de visste heller inte till vad de skulle ha den, säger Clara Mae.

Låten har alltså legat på hyllan och samlat damm ett tag, innan Universal kom på att den skulle bli Idolvinnarens låt.

– Vi blev tvungna att skriva om texten så att den kan passa både en tjej och en kille. Det var jag som sjöng på demon och då var den ganska "tjejig". Det är min svärfars absoluta favoritlåt av de jag gjort och han har tjatat att jag ska släppa den. Han är nog gladast av alla just nu!

– Från början var det mer en kärlekslåt och skriven till just filmen den var tänkt till. Nu ville de ha den med ett lite mer neutralt tema, lite "this is my moment". Det är en storslagen poplåt, att vi skrev den för en film hörs. Man kan nästan föreställa sig "Everything" till sluttexterna till en film.

Förra veckan var Clara Mae i Stockholm och la sång med alla fyra som var kvar i tävlingen vid tillfället, Bragi Bergsson och William Segerdahl åkte ut i semifinalen. Hon kan inte välja någon favorit av alla versioner hon hört.

– När man träffade alla fyra kunde man känna "hoppas att den går till final". Alla har gjort den till sin egen. Kadiatou har den lite mörkare, mustigare rösten och gör den lite mer soulig, medan Sebastian har en stark "Sam Smith-röst" och sjunger ut den mer.

När vi senast pratade med Clara Mae, inför släppet av EP:n "Sorry for writing all the songs about you", så konstaterade hon "skulle jag fått gå tillbaka och prata med mitt 17-åriga jag så hade jag sagt åt mig att inte söka till Idol.". Det äventyret 2009 slutade med besvikelse – så nu väcks förstås frågan om hon ser det som en revansch när hon skrivit själva vinnarlåten.

– Haha, nej så ser jag det inte, men det är några som sagt "Tänk att du var med i Idol och nu har du skrivit vinnarlåten". Jag har inte ens tänkt den tanken förrän någon sa det till mig. Låten är inte ens skriven med Idol i tanke, utan det har bara blivit så ändå.

– Jag ser det som en rolig grej, det blir mycket radio för såna här låtar i Sverige. Det känns kul!

Samma dag som Idolfinalen släpper Clara Mae också en cover på Robyns "Call your girlfriend". Efter nyår kommer också en ny egen singel, hintar hon om. I övrigt väntar spelningar i England, Danmark och i L.A och New York.

– Det blir dubbelt firande på fredag.

"Idol"-finalen sänds i TV4 på fredag klockan 20.00.

Låtarna i finalen

Källa: TT

Sebastian Walldén, 23, Göteborg:

Eget val: "Without you" (Avicii)

Tittarnas val: ”Back to black" (Amy Winehouse)

Vinnarlåt: ”Everything”

Kadiatou Holm Keita, 17, Lidingö:

Eget val: ”We found love" (Calvin Harris/Rihanna)

Tittarnas val: ”Say something" (A Great Big World)

Vinnarlåt: ”Everything”