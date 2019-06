Gävle kommuns nya bygglovschef utsedd: "Händer mycket spännande saker"

Anna Tengqvist efterträder Åsa Broman (tidigare Larsson) som slutade som bygglovschef i februari. Gävle kommuns nya bygglovschef kommer närmast från en tjänst som plan- och byggchef i Söderhamns kommun och har själv arbetat som byggnadsinspektör.

I uppdraget som bygglovschef ingår ansvar för bygglov, bostadsanpassning samt bostadsförtur.

- Jag trivs fantastiskt bra med att arbeta med samhällsbyggande och extra roligt är det förstås att göra det i den kommun jag själv bor i. Det händer mycket spännande saker i Gävle kommun just nu och vi jobbar intensivt med att hantera alla bygglovsansökningar som har kommit in under vår och försommar, säger Anna Tengqvist i ett pressmeddelande.

– Vårt uppdrag är att säkerställa att de livsmiljöer vi bygger i dag är säkra, hälsosamma och hållbara, inte bara för oss som lever i dag utan också för kommande generationer. Det gör att vi ställer krav på den som ska bygga att följa de bestämmelser som finns för byggande. Jag är imponerad av den kompetens och erfarenhet som finns bland våra medarbetare, fortsätter hon.