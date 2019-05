Greta Thunberg hånades på hans FB-sida – nu avgår tidigare Gävlebon Per Sigvardsson som vd för XXL

I en diskussionstråd som handlade om klimataktivisten Greta Thunberg och hennes besök i EU-parlamentet gjorde Per Sigvardssons profil ett inlägg om att 16-åringen är "så nära downs man kan komma”.

Den före detta Gävlebon Per Sigvardsson, som då var nytillträdd vd för sportvaruhuskedjan XXL, hävdade att han inte skrivit kommentarerna och att hans Facebook-konto var kapat.

Nu skriver tidningen ETC på sin sajt att företaget XXL beställde en extern granskning av händelsen men att rapporten varken kan bekräfta eller avfärda att Per Sigvardsson har fått sitt konto kapat.

Läs mer: Hån mot Greta Thunberg på XXL-vd:s Facebook – hans förklaring: "Kapat konto"

ETC citerar i sin tur den norska tidningen Dagens näringsliv som i fredags skrev att Per Sigvardsson avgår med omedelbar verkan. Enligt XXL är det Per Sigvardssons eget beslut som han tagit för att "skapa ro runt situationen och för att skapa bästa möjliga situation för XXL".