Grovt kriminell hemtjänstpersonal fick ny chans – ska nu ha knivhotat patient på behandlingshem

När mannen anställdes vid hemtjänsten i Gävle gjordes inget belastningsregisterutdrag – som man gör vid arbeten med barn – och kommunen upptäckte således inte att han genom åren dömts till över tio år i fängelse. Man fick inte heller veta att mannen hade flyttats mellan svenska säkerhetsanstalter på grund av slagsmål, droger och rymningsrisk.

LÄS MER: Har suttit på tre säkerhetsfängelser för våldsbrott – anställdes vid hemtjänsten i Gävle: "Fruktansvärt"

Under sensommaren uppdagades nya brott – som han hade begått i tjänsten. Det handlade om tre kvinnor som hade utsatts för grov stöld och bedrägeri, varav den ena vaknade under inbrottet. Mannen avskedades från hemtjänsten när anmälningarna rullade in.

– Det måste vara fruktansvärt för dem. Det drabbar dessutom en hel yrkeskår. Hemtjänsten ska man kunna lita på, och det kan man, så det är då inte okej om det nästlar sig in personer som begår kriminella handlingar, kommenterade Lena Isokivelä, tillförordnad förvaltningschef på Omvårdnad Gävle, då.

Tingsrätten uppskattade straffvärdet till 1,5 års fängelse, men valde i november att ge mannen en chans till bättring och dömde honom skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Senare samma månad flyttade mannen in på ett behandlingshem i Västernorrland där han skulle stanna nio månader, för att sedan under tolv månader genomgå Kriminalvårdens program för personer som vill lämna kriminaliteten. Men tiden på behandlingshemmet blev inte så långvarig, då han redan dagen före nyårsafton skrevs ut efter att ha brutit mot reglerna.

Enligt ett fax som tidningen har tagit del av ska mannen ha ha knivhotat en annan patient och "utövat grov pennalism mot andra patienter."

2 januari skickade därför vice chefsåklagare Micael Dahlberg in en skrivelse till tingsrätten om att mannen skulle omhändertas med omedelbar verkan. Eftersom mannen har dömts till ett alternativstraff – 1,5 års fängelse – ligger hans framtid åter i Gävle tingsrätts händer, som sammanträder på tisdagen.