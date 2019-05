Lista: Här är skolorna med mobilförbud – fler vill slopa dem: "Är en stressfaktor för barnen"

Den nya regeringen har lovat att förbjuda mobiltelefoner i skolan. På Kunskapsskolan i Gävle, med årskurserna sex till nio, förbjöds de för fem år sedan.

– Jag ser bara fördelar med det, säger Thomas Moberg, rektor.

Han införde det på prov när han tillträdde, ett försök som blev permanent.

– Jag ser det som en hjälp att klara skolan lättare och bättre.

Det handlar om koncentration, trygghet och att slippa känna pressen av att behöva ha den senaste modellen.

Scrolla ner för att se vilka regler som gäller i årskurs sju till nio på varje skola.

Elevrådet tycker att reglerna är bra.

– Man slipper bli störd hela tiden, säger Jakob Lindwall.

– Det skapar inte problem och bråk med bilder i sociala medier, det har minskat, säger Caitlin Rorabaugh.

På Kunskapsskolan samlas mobilerna in under morgonsamlingen och delas ut när det är dags att gå hem. Då tar det inte tid från lektionerna säger Mari Jonasson, lärare i svenska och svenska som andraspråk, som tycker att det är en förutsättning för att det ska fungera. Det uppstår diskussioner när någon inte vill låsa in mobilen i värdeskåpet som sitter väggen i klassrummet och knepen för att slippa kan vara uppfinningsrika.

Caitlin Rorabaugh tycker att det vore bra att börja vänja sig tidigt vid att inte använda mobil i skolan.

– Då blir det en vana att göra det.

Den som behöver sin mobil av privata skäl kan få dispens, liksom när den används i undervisningen, till exempel i bild eller musik. Annars använder eleverna sin bärbara datorer under skoltid. På dem kan de till exempel spela på rasterna eller lyssna på musik när de jobbar, aktiviteter som inte kräver telefonappar.

På Stigslunds skola gäller mobilförbud på lektionerna men de är tillåtna på raster, en policy som de flesta skolorna har. Jan-Eric Andersson, biträdande rektor på skolan, tycker att det fungerar utmärkt med förbudet på lektionstid men ser helst ett totalförbud.

– Jag förstår inte varför man ska ha mobiler i skolan. Det stör alldeles för mycket och jag tror att det är en stressfaktor för barnen.

Varför inför ni inte totalförbud?

– Det finns i sak inget som hindrar men det skulle bli en enorm kamp. Av 300 elever vill nog de flesta ha mobiler och de 600 vårdnadshavarna har olika åsikter. Det skulle underlätta om det fanns en lag.

Senast i höst ska regeringen tillsätta en utredning om mobilförbudet. Enligt fyrpartiöverenskommelsen, det så kallade Januariavtalet, ska den nya lagstiftningen börja gälla den 1 januari 2021.