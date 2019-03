Miljontals kronor cyklades ihop för sjuka barn – sexåriga Ayda hejade på: "Jag har slutat med cancer nu"

Rummet är trångt, dåligt upplyst och träningsledaren håller högljutt i gång gruppen som svettas på sadlarna. Det handlar om stillastående cykling med ett mål som förhoppningsvis ska ta forskningen mot barncancer långt ekonomiskt.

Det kallas spin of hope och går ut på att spinningcyklar på gym runt om i landet ska vara i gång från 07 på morgonen till klockan 19 på lördagskvällen.

Privatpersoner, företag och andra som vill vara med och bidra bildar lag med max tolv personer och ska sedan håll i gång en spinningcykel i tolv timmar. Anmälningsavgiften för varje lag är 1500 kronor.

På Actic gym på Nygatan cyklades det för fullt på lördagen och det var många som ville vara med.

– Vi har 26 cyklar och alla är fullbokade. I år var det fullbokat redan för två veckor sedan, så det är jättekul, säger Karolina Bergqvist, eventansvarig på Acticgym.

Passen körs en timme åt gången och när tidningen är på plats har ett gäng precis klivit av för att lämna plats åt nästa.

I gymmet står Marita Persson och svettas med dottern Evelina Åkesson och pojkvännen Sonny Schröder. De har precis hoppat av sadlarna och är nöjda med insatsen.

– Det gick bra, säger de mellan andetagen.

Förra året samlades det in sex miljoner kronor i Sverige när spin of hope kördes. I år är målet att slå den summan och strax efter halv tre på eftermiddagen hade nästan 5,5 miljoner kronor samlats in i hela landet.

Vid lunchtid hade Actic gym bidragit med cirka 42 000 kronor.

Cyklisterna på just det här gymmet hade också en speciell hejarklack just den här dagen.

Ayda Fridholm, sex år genomgick sin sista behandling mot leukemi i juni 2018, men "har slutat med cancer nu" som hon själv uttrycker det. Tillsammans med kompisen Alice Persson som har förlorat ett syskon till sjukdomen, hejade hon på sin mamma och de andra som försökte cykla in så mycket pengar som möjligt.

Båda tjejerna pratade glatt om dagen och testade träningsredskap när de inte var inne i spinningrummet och hejade på cyklisterna.

Ayda Fridholm är också tydlig med vad som är roligast med att vara frisk.

– Man behöver inte ligga på sjukhus, jag kan leka med de andra på förskolan i stället.

Sedan försvinner hon och Alice Persson in i spinningrummet och hejar på cyklisterna.