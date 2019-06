Millencolin och No Fun At All till Furuviksparken

Millencolin släppte sitt åttonde album i februari och har lirat ihop i 25 år. No Fun At All har snart funnits i 30 och beskrivs som ett av de ledande banden inom europeisk punkrock.

Bägge banden intar Stora Scen den 24 augusti.

FURUVIKS STORA SCEN 2019

Följande konserter är hittills bokade till Furuviks Stora Scen:

Benjamin Ingrosso och Felix Sandman – 18 maj kl. 18.00

The Sounds – 25 maj kl. 20.00

Mares och Victor Leksell – 1 juni kl. 20.00

Tjuvjakt – 8 juni kl. 20.00

Hoffmaestro – 15 juni kl. 20.00

Arne Alligator – 21 juni kl. 16.00

Di Leva tolkar Bowie – 5 juli kl. 20.00

Peter Jöback – 6 juli kl. 20.00

Whitesnake – 10 juli kl. 20.00

Molly Sandén och Peg Parnevik – 12 juli kl. 20.00

Norlie & KKV – 13 juli kl. 20.00

Ulf Lundell – 19 juli kl. 20.00

Miriam Bryant – 20 juli kl. 20.00

Sarah Dawn Finer – 26 juli kl. 20.00

Samir & Viktor – 27 juli kl. 20.00

Jill Johnson – 2 augusti kl. 20.00

Markoolio – 3 augusti kl. 20.00

Movits! – 9 augusti kl. 20.00

Miss Li – 17 augusti kl. 20.00

Millencolin och No Fun At All – 24 augusti kl. 20.00