Nu häktas delar av utländsk stöldliga – erkänner flera grova brott mot äldre

Under fredagen häktades två personer misstänkta för över 30 grova brott mot äldre personer runtom i Sverige, däribland Hälsingland och Gästrikland.

Ett av brotten skedde i Gävle, då en äldre kvinna blev bestulen på guld. De två personerna, en man och en kvinna, misstänks vara en del av en samordnad utländsk stöldliga på totalt fyra personer, som redan 2017 misstänktes för åldringsbrott. Båda överlämnade sig själva till polisen i Hudiksvall under tisdagen.

Den andra halvan av ligan greps vid en gränskontroll mellan Tyskland och Danmark tidigare i veckan, och väntar fortfarande på att överföras till Sverige. Därefter väntar häktningsförhandling även för dem.

När den misstänkta stöldligan begärdes häktade under 2017 nekade de alla anklagelser. Det har nu ändrats. Under förmiddagens häktningsförhandling för en av kvinnorna, som var en av dem som överlämnade sig själv till polisen i Hudiksvall, ändrade hon inställning helt.

– Hon erkände allt nu, säger åklagare Christer Sammens.

Han vill inte spekulera i varför inställningen plötsligt ändrats, men enligt åklagaren ska de under en tid planerat att åka till Sverige för att överlämna sig.

Strax efter lunchtid häktades även mannen, på sannolika skäl misstänkt för bland annat flera fall av grov stöld och försök till grov stöld.

– Han erkänner att han deltagit i brott av den här typen, men det är svårt att avgöra vilka och hur många, säger försvarsadvokat Lars Lundkvist under häktningsförhandlingen.

Brottsligheten, som beskrivs som systematisk, ska ha begåtts under en femveckorsperiod under slutet på 2017. Den misstänkta stöldligan ska då ha rest in och ut ur Sverige i omgångar, och väl i landet ortsvis åkt runt och lurat sig in i åldringars hem.

Till veckan väntas den andra halvan av den misstänkta stöldligan överlämnas till Sverige.