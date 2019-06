Så slår dråpslaget mot Gävlemejeriet – Bollnäsfilen flyttas till Dalarna: "Vi behöver analysera det här"

Beskedet var "nästan lite chockartat", medger han.

– Det känns tufft. Vi behöver analysera det här och se vilka effekter det kan få. Det är ett stort slag för oss, säger han.

I höstas varslades nästan en tredjedel av personalstyrkan om uppsägning. Ett stort antal artiklar, framförallt specialprodukter, flyttades till andra mejerier i Arlakoncernen där Gävlemejeriet numera ingår.

– Men om man tittar på volymen så var det inte så mycket som vi drog ner, ungefär 15 procent. Det här är mycket, mycket större för oss.

Kavli räknar med att flytta produktionen från Gävle i månadsskiftet april-maj nästa år.

Vad kan det här betyda för personalen?

– Jag törs inte svara på någonting än. Nu måste vi analysera det här och se vilka åtgärder vi kan vidta. Jag tror att den diskussionen kommer att ta ett tag eftersom det här är en så pass stor fråga. Vi måste smälta det här.

Vad kan det betyda för mejeriets framtid?

– Det är mycket svårt att säga i dagsläget. Jag vill egentligen inte spekulera. Vi behöver ha volymen i mejeriet och vi får se vad vi kan göra i stället för att kompensera för minskningen.

I dag har mejeriet ett 50-tal anställda plus ett antal personer som hoppar in under olika kampanjer och under semestrar.

Efter varslet i höstas blev det i slutändan 16 personer som fick sluta.

– Men vi tog tillbaka två av dem då vi kunde arbeta tillbaka en del av produktionen som vi hade tänkt ta bort, bland annat boxarna med mjölk som vi levererar till kommuner.

Kavli väljer att flytta produktionen till Grådö mejeri i Dalarna. Det handlar om tillverkning av yoghurten Bärry, Tigeryoghurt och Bollnäsfil.

– Det känns som att de varit nöjda med produktionen som har genomfört i Gävle. Det här måste handla om någon mer långsiktig strategisk fråga för dem.

Strax efter lunch på onsdagen informerar han personalen om beskedet från Kavli.

Vad kan du säga till personalen?

– Inte så mycket mer än att vi ska analysera effekterna och se vad vi kan göra framåt. Det allra viktigaste är att vi visar hur duktiga vi är och fortsätter producera bra produkter för den lokala marknaden och även för Kavli eftersom den produktionen enligt vårt avtal ska vara kvar här nästan ett år till.

För snart två år sedan gick Gefleortens mejeriförening in i mejerijätten Arla. Gävlemejeriet blev ett dotterbolag i koncernen.

Skälet var dålig lönsamhet och allt tuffare konkurrens på marknaden.

En följd blev att bönderna i Gästrikland och Norduppland fick bättre betalt för mjölken som de levererade. Men försäljningen till konsumenterna gick sämre än väntat efter affären.

– Vi behöver förändra och förenkla i produktionen, sa Magnus Lindberg i samband med varslet i höstas.

Vad betyder det att ni nu finns inom Arlas domäner?

– Ganska mycket. Vi har Arla i ryggen i allt vi gör. Vi agerar som eget företag med egen administration men är en del i Arlakoncernen. Där finns mycket mer möjligheter än vad vi hade tidigare. Vi får diskutera frågan med Arla för att se hur vi kan hantera den.

Kan det vara aktuellt att försöka få annan produktion som ersätter den som flyttas?

– Det vill jag inte alls utesluta. Den frågan måste upp på bordet. Det här blir något att bita i.