Gävle kommuns krishjälp till lokala företag – snabbar på betalningar för miljonbelopp

Skolmaterial, vägunderhåll och städning. Varje månad handlar Gävle kommun varor och tjänster för en kvarts miljard kronor av olika företag.

I vanliga fall nyttjar kommunen kredittiden och betalar fakturorna nära sista betalningsdag. Men från och med i dag, måndag, har rutinerna ändrats så att fakturorna betalas direkt, så fort de har kontrollerats och godkänts.

– Vi pratar om en i vissa fall oerhört mycket snabbare process än innan. Med våra volymer som vi upphandlar torde det här kunna innebära ett snabbt tillskott till näringslivet, säger Åsa Wiklund Lång.

Samtidigt uppmanar hon kommuninvånarna att handla "lokalt, men ansvarsfullt".

– Det finns restriktioner, vi kan inte uppmana människor att gå i flock och storhandla. Men kommunen har vidtagit en rad åtgärder för att stimulera så att vi ska kunna handla ansvarsfullt, säger hon och nämner tidigarelagd start för uteserveringar och möjlighet för butiker att flytta ut försäljning på gatan.

Hur tänker du själv kring att besöka butiker och restauranger nu under coronakrisen?

– Jag uppskattar verkligen alla initiativ med matlådor, catering, att man kan köpa hem mat och att ordinarie meny går på take away. Det är ett ganska stort bidrag i vår familj just nu.

Men hon medger att hon är försiktig med att gå in i fysiska butiker.

– Min grundinställning är att alltid handla lokalt där det finns, men jag måste erkänna att näthandel ändå blir ett sätt, när man måste handla, att göra det. Men det har varit mitt sistahandsalternativ innan. Och det är väl inte alltid lätt för den lilla butiken att styra om till ett webbsortiment. Men några butiker har det och då går det ju utmärkt att handla där, säger Åsa Wiklund Lång.