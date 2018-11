Här är Gävleborna som cyklar till Paris för Barncancerfonden: "Det ska bli en fantastisk resa"

Karin Segersten, Jimmy Segersten, Jill Elfström Brink, Jan Brink och Filip Johansson har alla, efter att ha ansökt och sedan fått komma på intervju, blivit uttagna att delta i Team Rynkeby - God morgon Dalarna, som totalt består av 42 cyklister. Alla fem är erfarna cyklister och de har bland annat cyklat Vätternrundan och Cykelvasan och för två år sedan deltog de i Ride of hope och cyklade då från Prag till Varberg.

Förberedelserna pågår just nu för fullt. Varje vecka åker cyklisterna till Falun för att träna med sitt lag, Team Dalarna, för att sedan i slutet av juni nästa år cykla först från Gävle till Göteborg, för att där ansluta till övriga svenska team, och sedan tillsammans påbörja cyklingen mot Paris, en resa som väntas ta ungefär en vecka.

– Men det är inte huvudsyftet utan själva huvudsyftet är egentligen att, sedan i september då vi blev uttagna, försöka samla in så mycket pengar det bara går åt Barncancerfonden, säger Karin Segersten och berättar att det handlar om att skaffa sponsorer och att bland annat anordna olika event.

Team Rynkeby - God morgon är ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år sedan 2002 cyklar till Paris för att samla in pengar till förmån för barn med allvarlig sjukdom. Cyklister från sju länder deltar.

Deltagarna betalar allt själva såsom cykel, kläder, hjälm och hotellkostnader under själva cykelresan till Paris.

– Man känner ju för barn med cancer. Vi är alla cyklister som gillar lite äventyr och att samtidigt få göra något bra för någon annan, berättar de.

Det är ju en lång väg att cykla, hur tro ni att det kommer att bli?

– Det ska bli jättespännande och förhoppningsvis helt ljuvligt.

– När vi når Paris sista dagen kommer vi nog att vara runt 2500 cyklister.

Under förra årets upplaga samlade Team Dalarna in cirka 700 000 kronor och hela Team Rynkeby - God morgon samlade in 35 miljoner kronor.

Vill ni veta mer om Team Rynkeby - God morgon Dalarnas arbete så finns de bland annat i sociala medier.