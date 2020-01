Gävlebon gör comeback som kommentator i tv – och snackar sport i GD och AB

År 2016 lämnade Petter Barrling C More och har sedan dess jobbat som programledare i P4 Gävleborg, där han har ett eget morgonprogram, och jobbade också med OS i Pyeongchang för Discovery.

I vår dyker han upp mer frekvent i rutan igen. På torsdagen skriver Expressen att Barrling nu är klar för Discovery, där han kommer att jobba som kommentator med kanalens nyförvärvade fotbollssändningar.

– Det är den coolaste sporträttigheten i Sverige. Det ska bli jättehäftigt. De behövde inte ringa två gånger och fråga mig, om man säger så, säger Barrling.

Kontraktet sträcker sig över vinter-OS i Peking 2022.

– Det känns väldigt bra att en av landets mest erfarne kommentatorer i Petter Barrling ansluter till Discovery. Barrling gjorde ett kanonjobb under vinter-OS i Pyeongchang och fick ifjol E-allsvenskan att bli levande. Den erfarenhet och kunskap som Barrling besitter kommer vi ha otrolig nytta av under det otroliga sportår som vi går tillmötes. Allra minst hans erfarenheter från just allsvenskan, säger Marcus Törngren, redaktionschef och innehållsansvarig på Discovery Sport.

Utöver Discovery kommer Barrling från och med lördag också vara ett av de namn som är med i GD/AB-sportens panel "Sportsnackarna", som behandlar aktuella och mestadels lokala sportämnen varje vecka, tillsammans med Nanna Jansson och varje vecka en speciell gäst.