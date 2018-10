Amanda Jansson från Skärplinge spelar in nästa säsong av "Vår tid är nu": "Det är superkul"

Tisdag 2 oktober hade årets säsong av "Vår tid är nu" premiär på SVT. I Amanda Janssons mage pirrade till lite extra när introt började rulla på tv-skärmen. Nästa år är hon med.

Hon tycker själv att det är "helt otroligt" att hon fått chansen i en sådan, med svenska mått mätt, gigantisk tv-produktion. Sanningen är att hon metodiskt jobbat sig dit – från mimandet hemma i huset i Skärplinge, dramalektionerna på elevens val och vidare till teaterlinjen på Vasaskolan i Gävle, folkhögskolan i Svalöv i Skåne och sedan Teaterhögskolan i Luleå.

Aldrig har hon vacklat i sin övertygelse att det är skådespeleri hon ska hålla på med.

– Jag har alltid gillat film och undrat hur det är bakom kulisserna. Det började som nyfikenhet.

– Det är klart att jag nån gång tänkte "fan va tryggt det hade varit med nåt annat" när jag var arbetslös ett halvår efter att ha gått ut Teaterhögskolan – men det har aldrig varit nära att jag allvarligt tänkt på att byta bana. Jag har varit fast besluten.

Av de hon gick teaterlinjen med på Vasaskolan är det bara hon som jobbar som skådespelare idag.

Första gången hon fick betalt för att skådespela var 2010 då hon var med i pjäsen "Och i våras var det en kille i en annan skola som tände eld på sig själv” som visades för skolor och på Spegeln och handlade om sexuellt utnyttjande via nätet. Redan då som tonåring imponerade hon, Arbetarbladets recensent skrev bland annat "Amanda Jansson har en stor begåvning".

Åtta år och otaliga jobb senare står hon nu inför sin största utmaning hittills i och med "Vår tid är nu".

– Man lär sig otroligt mycket av att ha så himla kompetenta och duktiga människor runt sig. Faktum är att det är lite lättare och tryggare att göra sitt jobb när man umgås under en längre tid och spelar in, jämfört med när man kommer in en dag och ska leverera direkt, berättar Amanda Jansson om inspelningarna som hållits i Jonsered i Göteborgstrakten.

Hon kan inte avslöja mycket – men lite i alla fall: Hon är med som en av medlemmarna i ett vänsterradikalt gäng som "på ett eller annat sätt" kommer i kontakt med familjen Löwander som serien kretsar runt. Epoken som skildras är 1968-71.

– Det är superkul. När första säsongen visades och jag kollade med några kompisar så skojade vi och undrade "när kommer vår tid?" – och den kom faktiskt.

Tidigare i år bosatte hon sig i Gävle.

– I det här jobbet flänger man runt så mycket och jag behövde en bas. I Gävle är jag nära familjen och man kan cykla och gå överallt. Dessutom älskar jag boulognern, det är himla fint där.

Amanda Jansson siktar högt.

– Precis som när jag kollat på filmer har jag också kollat på Guldbaggegalan och drömt mig bort under min uppväxt.

Det är en målbild för dig?

– Ja, jag vill gärna ha en sån.