Varningen skickades ut under natten där de uppger att under kvällen och natten mot fredag kan väntas vindar upp emot 14-17 meter per sekund.

Förklaringen är att flera lågtrycksområden passerar landet det närmsta dygnet vilket medför blåsigt väder.

På onsdag väntas kulingvindar på mellersta och norra Östersjön samt Finska viken. På torsdag tilltagande nordvästvind på de västra farvattnen.