Bomben: Tomas Ledin gör överraskande spelning på Musik i bruksmiljö fredag kväll

Det blir en halvtimmes lång spelning meddelar Ingemar Dunker. Från klockan 18, innan Py Bäckman och Janne Bark kliver på scenen.

– Det har varit hemligt fram tills nu, men nu var det dags att gå ut med det så folk vet vad de har att vänta.

Det blir första gången de spelar tillsammans på 42 år. Ahvajahva var bandet bakom Tomas Ledin under begynnelsen av stjärnans långa karriär.

– 77 var väl senast vi spelade tillsammans. Det känns jättekul. Det blir "Knivhuggarrock" och låtar från den tiden, berättar Ingemar Dunker.

Spelningen blir lite av en uppvärmning till 2-3 november då Tomas Ledin är tillbaka i gamla hemstaden för dubbla föreställningar av showen "Skarpt läge" på Göransson Arena.

Återstående schema av Musik i bruksmiljö:

Fredag:

Kl 11.00 festivalområdet öppnasKl 12.00 - Calle Brickman. Jazz i världsklassKl 13.30 - Clas Yngström (Skyhigh) berättar å spelar om ett liv med musik.Kl 15.00 - OddJob - jazz i världsklassKl 16.30 - Martin Riverfield & The Wheels Of Fortune. Kl 18.00 - Ahvajahva (Med Tomas Ledin)Kl 19.30 - Py Bäckman och Janne Bark. Lördag:Kl 12.00 festivalområdet öppnasKl 13.30 - The Braces (Lars Demian&David Tallroth)Kl 15.00 - Monica TörnellKl 16.30 - Among LynxKl 18.00 - John HolmKl 19.30 - Pugh TrioKl 21.00 - Kjell Gustafsson R&BKl 22.00 - Fröken ElvisDagentré: 300:-Söndag:Kl 16.00 öppnar entrénKl 16.30 - Låtstugan med Folkteatern GävleborgKl 18.00 - VäsenKl 19.30 - Kebnekajse