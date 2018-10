Brokig brasskväll med Lennon och Monk

Trumpet, trombon och tuba stod i centrum på fredagskvällen. Idén var ganska enkel, verk tillägnade några kända döda musiker fick rama in musik av just de kompositörerna. Så blev också konserten, den tredje under brassfestivalen Signal, med Gävlesymfonikerna och Stockholm Chamber Brass en brokig historia där högt och lågt blandades, från det mer svårtuggade till lättsmält populärmusik.