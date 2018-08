Dagens blåljus: Polisen varnar för utpressningsmejl och större skogsbrand norr om Hållnäs

Klicka på blålänkarna för att läsa de fullständiga artiklarna.

Olyckor

Vi har inte fått rapporter om att det inträffat några olyckor i dag.

Brott

[+] Under natten mot onsdag utsattes Valbo Köpcentrum för en fräck rififikupp. Efter att ha tagit sig in i köpcentret via taket fortsatte gärningspersonerna kuppen genom att såga sig in i en guldsmedsbutik – där värdefullt gods sedan stals.

[+] Polisen varnar för utpressningsmejl där avsändaren påstår sig ha filmer som bevis på att du porrsurfat och hotar skicka dem till dina vänner om du inte betalar.

[+] Han har beskrivits som av de styrande personerna i Gävles undre värld – men åtalet mot 24-åringen dröjer minst två veckor. Tillsammans med en jämnårig Gävlebo misstänks mannen bland annat för grovt vapenbrott i samband med mordförsöket på Nordost i februari.

Bränder

[+] Strax efter 13 larmades räddningstjänsten till en befarad skogsbrand i närheten av Månkarbo, söder om Tierp.

[+] En skogsbrand av större omfattning utbröt norr om Hållnäs i Tierps kommun på onsdagseftermiddagen.

[+] Under onsdagskvällen utrymdes Åhléns och Stadium i Gävle på grund av ett automatiskt brandlarm.

Övrigt

[+] Under tisdagskvällen hittades en mina på badplatsen Brämsand i Skutskär – nationella bombskyddet ryckte ut.

[+] SMHI har gått ut med en klass 1-varning i Gävleborgs läns inland och Gävleborgs läns kustland. Det ska finnas risk för kraftiga åskskurar under onsdagskvällen.

