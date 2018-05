Dags för Gefle Gas igen – med Pussy Riot och Pillisnorks tillsammans på scen

OBS: Längst ner i artikeln finns hela festivalprogrammet

Gefle Gas har en helt annan stjärnglans i år jämfört med fjolåret. Först fick festivalen musiksveriges ögon på sig när självaste Sting donerade sina Polarpris-pengar till integrationsprojektet Songlines – och då indirekt till Gävlefestivalen som har Songlines-framträdanden på sitt schema.

Kort därefter kom nästa "bomb", men då i form av en bokning av ryska aktivisterna Lusine Djanyan och Alexey Knedlyakovsky från kollektivet Pussy Riot. De framträder på festivalen två gånger om – först med en politisk teater i anslutning till prisutdelningen av Joe Hill Memorial Music Award (Som i år går till Stefan Sundström) på fredagen, innan de gästar kultbandet The Pillisnorks på lördagskvällen.

– Folk nere i Skåne reagerar ju på att Pussy Riot kommer hit. Men det var inte för publikmagnet-effekten vi bokade dem utan för att de passar på vår festival i anslutning till Joe Hill-prisutdelningen och för att de bränner, en bra artist bränner till, säger Claes Olson.

Claes Olson fick kontakt med Pussy Riot-duon genom Fredrik Ceson från The Pillisnorks, också konstnär, som känner dem genom att han hjälpt dem ställa ut på Galleri Erik Axl Sund i Stockholm.

– Ett läge uppenbarade sig och det känns häftigt att det gick. Det känns jäkla bra och häftigt att bara får vara med Pussy Riot i Gävle.

– Vi som jobbar med den här festivalen har ett motto och det är 1+1=3. Vi måste få mer utväxling än än själva "inputen", för vi har inte oändligt med pengar. Den här bokningen är ett gott exempel på det.

Gefle Gas indiefestival är ett skyltfönster för många av de artister som finns i Claes Olsons eget stall i skivbolaget Comedia och andra.

– Nej, det är inga 30 000 som kommer och tittar men en sån här grej gör att det dras i trådar. Vi får hit musikskribenter från utlandet och på så sätt kan den där spindelväven växa utåt. Det här är ett bra ställe att vara på för band och artister, säger Claes Olson.

Hela programmet för Gefle Gas 2018:

Fredag 1 juni 18-01

Joe Hill Memorial Music Award, utdelning till årets pristagare Stefan Sundström. På scenen: Koma NurDil, Dan Königsson, Ryggrad, Le Lac Long 814, Ingrid Fröderberg, Zeke Varg Mk. XXVIII.

Pussy Riot - politisk teater

"Songlines" med Osama MC Oscar (Syria), Mohammad Nouri & Saeed Amini (Afghanistan), Brusk Dibo & Khaldoun Jawish (Syria), Hassan Hazir (Afghanistan), Ehsan Yaghoobi & Kausar Rahimi (Afghanistan), Mohammad Zare (Afghanistan), Dörrens Qöhr

Xinombra Aniara

"Songlines" workshop under ledning av Michael Blair (USA) 10-15

Lördag 2 juni 15-02

Stora Retorten 15-17

Inspirationssamtal: Thomas Di Leva & Claes Olson. Khazar Fatemi: Kultur i farozonen Musik: Ehsan Yaghoobi (Afghanistan)

Live 17-02

Stora Gasklockan:

Di Leva, The Pillisnorks with special guests Pussy Riot, RÅNDA, Mike Granditsky, Femme Equation, Lava Bangs, A Choir Of Ghosts, Robin Forest, Peter & The Giants.

Lilla Gasklockan:

Ida Long vs. LEHNBERG, Frida Scar, 7 Billion Hera feat. Hummy Howls (NZ), Babylady, Johanna Brun, LowKii, Rommish, Julia Viktoria, Clara Klingenström, Helges Allstars.

Systrarna: Alva Dahletson, Amanda Warren, Louise Rosén, Linn Wikblad, Julia Humla, Erika Blackbird, Louise Eismar, Jenny Granström, Vera Bernäng, Cajsa Färlin.

Stora Retorten:

Mikhail Borzykin (Russia), Delorian, Gibrish, Lovisa Krantz, Dream Boys, Fools On The Planet, St. Andreas, Maj Monet, Self Deception, Nextopia, Televote, Northern Harmony & Gas.

(10-14 Systrarna workshop under ledning av Leigh Fitzjames (NZ).