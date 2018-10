Demokratifrågan fortsätter att irritera vindkraftsindustrin

Den kommunala vetorätten vid etablering av vindkraft utgör ett irritationsmoment för vindkraftindustrin. Tanken att ge kommuninnevånarna rätten att själva bestämma om man ska välkomna eller avvisa storskaliga miljöstörande verksamheter – på samma sätt som gäller för uranbrytning och lagring av kärnavfall - väcker irritation hos storsamhällets företrädare.

För att bevara kommunernas inflytande i samband med en omstrukturering av lagstiftningen, gavs dessa 2009 vetorätt vid etablering av vindkraft.

2017 föreslog Energimyndigheten och Naturvårdsverket att kommunernas vetorätt skulle tas bort. Hösten 2017 genomförde Näringsdepartementet en enkät i frågan till ett urval av kommuner, organisationer och myndigheter.

18 av 23 svarande kommuner plus SKL ville ha vetorätten kvar. Detta var inte vad regeringen och vindkraftindustrin hade tänkt sig, och frågan hamnade på is under våren 2018.

I maj 2018 hade emellertid vindkraftens lobbyister hämtat andan. Den nationella vindkraftsamordnaren Cecilia Dalman publicerade artikeln "Gör vindkraftens tillståndsprocess mer flexibel". I september publicerade Johan Rockström med flera en vädjan att partiledningar som tar klimatet på allvar bör ha interna diskussioner om att kommunerna inte bör sätta käppar i hjulet för den förnybara elproduktionen, underförstått partierna bör verka mot det kommunala vetot. Man argumenterar också för att fastighetskatten för vindkraft ska tillfalla kommunen, underförstått gör det lönsamt att avstå veto.

Nu i början av oktober publicerar vd för Vasa Vind tillsammans med advokatfirman Vinge artikeln "Låt inte vetot ligga i vägen för klimatomställningen". Samtidigt argumenterar advokatfirman Foyen för att överklaganderätten bör avgiftbeläggas.

18 av 23 svarande kommuner plus SKL ville som sagt ha vetorätten kvar. Ingen av de ovannämnda representanterna för vindkraftsverige nämner överhuvudtaget detta förhållande. De demokratiska reflexerna är inte framträdande.

Lär av de kloka politikerna från Flen och Gnesta – googla "Flen och Gnesta vill skydda orörd natur". Vid Ånhammar-området finns både havs- och kungsörn, fiskgjuse och storlom. Området är opåverkat och skyddsvärt. Sörmlandsleden går genom området. Kommunalrådet anger att han kan tänka sig andra platser i kommunen för vindkraft. Men inte Ånhammar. Vetot utnyttjades.

Precis så är lagen avsedd att användas. På den kommunala nivån känner man till de unika förutsättningar som varje plats rymmer, och det är därför beslutet om veto ligger här. En fråga om närdemokrati.

Alla tycker inte så. Advokatfirman Foyen skriver: "Vi har inte råd att bromsa utvecklingen på grund av okynnesöverklaganden av samhällsnyttiga projekt".

Vi däremot, vill peka på värdet av samhällsnyttiga överklaganden av okynnesprojekt.

Jan Hedman

Ordförande Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL