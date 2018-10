Deras misslyckande nära sätta sportbutik i konkurs – hela historien om VG Hockey: "Ett luftslott"

VG Hockey bildas i januari 2018. Med på det konstituerande styrelsemötet är blivande ordförande Tina Hedqvist, hennes son samt Kenneth Hedqvist och tilltänkte tränaren Marcus Westlund. Tillsammans har de en dröm att ruska om i Hockeygästrikland genom att starta två nya lag - ett i division 3 och ett juniorlag. Planerna är högtflygande både vad gäller spelartruppen och kringarrangemangen runt matcherna. VG Hockey ska bjuda på show, både på och vid sidan av isen.

Läs mer: Ingen vill ta ansvar för kaoset i VG Hockey – grundaren undviker frågor och skyller ifrån sig

Den 26 januari publicerar tränare Marcus Westlund ett inlägg på föreningens nystartade hemsida att rekryteringen av spelare är i full gång:

"Är du en senior/junior-spelare med hög träningsmoral och har förstått detta med lojalitet och att det krävs träning och åter träning för att utvecklas, dels personligen men också som en viktig kugge i ett lagbygge. Om du känner att du är den personligheten och spelaren vi kort beskriver här så hör av dig till oss på VG Hockey."

En av de som nappar är Robin Scherdin som efter många år inom det militära fått ett nytt jobb i Gävle och ser en chans att återuppta sin insomnade hockeykarriär.

– Det var jag själv som hittade till VG Hockey när jag kollade runt och såg hemsidan. Så jag hörde av mig till Mackan och frågade om jag fick provträna, berättar han.

Det är som en dokusåpa

Då verkade allt i sin ordning i föreningen - men innan serien ens hinner dra igång kommer laget att läggas ned efter en infekterad strid mellan några av grundarna.

– Det är som en dokusåpa, konstaterar Robin Scherdin i dag.

► Ingen vill ta ansvar för kaoset i VG Hockey – grundaren undviker frågor och skyller ifrån sig

Den 16 februari 2018 kommer ett första inlägg på VG Hockeys hemsida som antyder att övriga hockeyföreningar känner sig hotade av uppstickaren. Tränaren Marcus Westlund dementerar rykten om att föreningen skulle vara en "dagslända" och meddelar att VG Hockey redan är i hamn med en spelartrupp.

"Är du en spelare som skulle vilja vara med på resan men du tvekar pga dessa illvilliga rykten om att vi inte kommer lyckas..... VI ÄR HÄR FÖR ATT VINNA OCH AVANCERA! "

Övriga inlägg under våren och sommaren andas samma optimism. Värvning efter värvning aviseras och laget ser ut att kunna bjuda på tufft motstånd när serien väl drar igång. I truppen finns nu spelare från bland annat USA, Kanada och Slovakien, varvat med svenska namn.

Samtidigt har Alexander Ödling, butikschef på Nobo Sport i Gävle, börjat ana oråd. Hans butik har åtagit sig att leverera utrustning till den nystartade föreningen, men fortfarande inte fått en krona i betalning.

– Jag erbjöd dem en avbetalningsplan eftersom jag förstod att det var mycket kostnader i början. Då blir det lättare att hantera. Från början skulle allt betalas på tre månader och det sa man att man hade pengar till, säger han när tidningen träffar honom i början av oktober.

Summan vill han inte berätta utåt, men det handlar om tiotusentals kronor. Bland annat för nya matchställ, klubbor och hjälmar.

– Det är mycket pengar. Det är tillräckligt mycket för att man inte kan skoja bort och säga att vi ska sälja lite mer nu till jul.

Han var själv tänkt som en av spelarna i VG Hockey och såg fram emot säsongsstart.

– Personligen tycker jag det var en superhäftig idé. Man får utmana sig själv och prata engelska i omklädningsrummet. Men det här luftslottet, det fanns ingen grund. Varken ekonomisk eller strategisk – att ändå driva på trots att man vet hur många människor som offrat mycket av sina liv för att komma hit..., säger han.

Men det här luftslottet, det fanns ingen grund. Varken ekonomisk eller strategisk

Tidningen Aftonbladet uppmärksammar laget i en artikel den 23 augusti. Styrelseordförande Tina Hedqvist berättar för reportern om planer på cheerleaders, trubadur och försäljning utanför arenan. Även det sportsliga engagemanget ska växa ännu mer.

– Vi har större planer. Inte bara ett hockeylag, vi vill kunna ha en ungdomsverksamhet, en skola och camper, säger hon.

Vad som inte framgår av artikeln är att det redan då har börjat knaka rejält i fogarna kring VG Hockey. Tränare Marcus Westlund tycker att han får dra ett alltför tungt lass i föreningen. Samtidigt som han försöker sköta träningar och värvningar måste mycket praktiskt arrangeras kring de utländska spelarna. Exakt vad de blivit lovade vid värvningarna är oklart, men flera av dem inkvarteras i Bodås, nära länsgränsen till Dalarna. En bra bit från hockeyarenan i Sandviken där träningarna ska hållas.

En av spelarna som hamnar i Bodås är Denis Popkov. Han anländer till Sverige med flyg från Moskva under slutet av augusti tillsammans med Egor Serman, ytterligare en av de utländska värvningarna, och beskriver tiden i byn så här i ett messenger-meddelande till tidningen:"Egor och jag bodde i källaren. Vi köpte ingredienser och lagade all mat själva men klubbledningen sa att vi skulle behålla kvittona. Efteråt skulle vi få tillbaka pengarna, men det hände aldrig. Endast två gånger under vår tid där köpte klubben två paket med tre kilo pasta och Barilla-tomatsås."

Enligt Denis Popkov hade de tillgång till en vanlig bil för åtta personer, men under två veckor var den trasig. Det gjorde att han och hans lagkamrat fick svårt att handla mat eftersom det inte fanns någon livsmedelsbutik i Bodås och alla med tillgång till bil jobbade.

"Relationen till oss var likgiltig, styrelsen var inte intresserade av huruvida vi behövde mat eller annat", skriver han.

► VG Hockey läggs ned innan första matchen spelats – hockeyförbundet ovetande: "Inte fått ett officiellt uttalande"

I september startar tränare Marcus Westlund en messenger-grupp där han bjuder in alla spelarna. Enligt uppgifter till tidningen skriver han att styrelsen huggit honom i ryggen och att han vill ha spelarnas uppbackning.

Men det hela slutar med att tränaren lämnar föreningen och spelarna får höra två helt skilda versioner om orsaken beroende på vem de pratar med.

Enligt styrelseordförande Tina Hedqvist fick tränaren inte sparken utan lämnade föreningen av egen fri vilja. Hon säger dock att "en före detta medlem i styrelsen" gått utanför sina befogenheter. När Marcus Westlund lämnat river också föreningen alla kontrakt med spelarna och säger att villkoren ska skrivas om.

Marcus Westlund å sin sida ser det som sin personliga uppgift att fortsätta hjälpa importerna som han har tagit hit. Den hjälpen innebär att han ser till att hitta andra klubbar där de kan spela istället för i VG Hockey, så under loppet av några veckor tunnas truppen ur rejält.

Styrelsen försöker få kontroll över situationen och frågar vilka som vill stanna i föreningen och inte. Robin Scherdin svarar att han blir kvar tills föreningen upplöses.

– Att det var ekonomiska svårigheter i föreningen har jag förstått först i efterhand - att de har en skuld till Nobo och att några av importerna har tagit med sig klubbar, hjälmar och sådant som egentligen var föreningens. För byter man lag så lämnar man ju normalt sett lagutrustningen, säger han.

Det har varit en tickande bomb länge

Enligt svenska lagkamraten Alexander Ödling lyser besvikelsen hos de utländska spelarna igenom på isträningarna som då är igång.

– Med all oro och all frustration som funnits, både sportsligt och privat, killarna har inte mått bra. Personlig frustration har lett till dålig moral i laget, man har varit arg, sagt dumma saker till varandra, menar han.

– Det har varit en tickande bomb länge. Hårda ord och frustrerade själar. Det har inte funnits nån som stått och pekat med hela handen. Det har varit hela havet stormar i omklädningsrummet.

En vecka innan J20-serien drar igång har Gästriklands hockeyförbund fortfarande inte fått in några registrerade spelare i laget. Lars Öberg på förbundet meddelar ordförande Tina Hedqvist att namnen måste in absolut senast den 3 oktober, då har klubben redan fått respit i två dagar.

Sporten åker ut till ishallen i Sandviken samma kväll för att ställa frågor i samband med en träning och får ett snack med Tina Hedqvist. Hon börjar samtalet med att berätta att föreningen utsatts för en hel del sabotage. Det är enligt henne en av orsakerna till att man valt att inte registrera några spelarnamn ännu.

– Man har kontaktat spelare och sprider mycket rykten. Avbokat matcher. Mycket sånt. Det sägs att vi har skulder lite här och där som inte ens är tänkbara i dagsläget. Det har stulits utrustning, men även sagts till vissa spelare att det inte kommer bli nånting så gå till ett annat lag istället. Då har vissa valt att lämna. Därför håller vi väldigt mycket tyst till sista minuten så vi inte får nåt sabotage.

Vad beror det på?

– Ja, säg det. Det är väl inte så förändringsbenäget här omkring, det är väl en av orsakerna. Det är för mycket förändring i det vi gör.

Hon vidhåller dock att laget har spelare och att man kommer att spela i båda serierna.

Några namn till J20-laget kommer dock inte in i tid och laget stryks ur serien.

En vecka senare, den 10 oktober, skriver Tina Hedqvist på sin Facebooksida:

"Jag vill idag bekräfta att VG Hockey kommer att läggas ner! I lördags klev jag av mitt uppdrag som ordförande i VG Hockey, framförallt pga många hot och trakasserier mot mig personligen men till slut även mot min familj."

Det här kommer aldrig få ett slut nu

På Nobo Sport i Gävle sitter Alexander Ödling och har svårt att förstå hur föreningens grundare kunde låta bygga ett så stort luftslott av VG Hockey, utan att tänka på konsekvenserna för andra.

– Det finns många timmar innan där man hade kunnat dra i handbromsen och sagt: så här är det, det har blivit helt fel. Nu måste vi antingen samla ihop oss och lösa det här eller så drar man i handbromsen innan det blir allvarliga fel. Ekonomiskt och allt vad det innebär, säger han.

– Det här kommer aldrig få ett slut nu. Spelarna har varit väldigt bra och kommit in med utrustning och lämnat tillbaka. Jag kommer inte få igen allt, men en del i alla fall. Det är många som har ringt och förstått allvaret. Men för dem är det inga mer hockeyträningar. För mig är det en summa pengar som jag ligger ute med. Även om jag får tillbaka utrustningen är den använd i två månader. Jag kan inte lägga ut saker som luktar svett och är använt. Det går inte att sälja.

Har ni gjort nån form av anmälan?

– Jag har försökt ringt Tina tolv gånger utan att få svar. Jag vill försöka hitta en lösning, kompromiss, som kanske inte till 100 procent är bra för oss båda, men som i alla fall inte gör att det blir en förlorare. Alla har förlorat i och med att laget inte finns, men jag får en ganska stor skuld.

Alexander tar fram telefonen för att visa en grupp-chatt som laget haft för att kommunicera med varandra. Han visar sista meddelandet från ordföranden Tina Hedqvist.

– Efter det har hon varit okontaktbar. Hon tackar folk, skriver att det är klart det är tråkigt, det var inte det här vi ville. Men det känns som att hon stoppar huvudet i sanden och bara flyr.

I ett sms till tidningen skyller Tina Hedqvist den uppkomna situationen på en icke namngiven person som ska ha gått utanför sina befogenheter och hämtat ut utrustning i föreningens namn utan styrelsens godkännande. Bara hon och vice ordförande i styrelsen var betrodda att göra beställningar, hävdar hon.

"När jag godkände de utländska spelarnas kontrakt, var det beslutat att spelarna skulle få bekostat enklare boende, två mål mat/dag samt max 5 klubbor per spelare. Och att de själva skulle bekosta sin kostnad för ITC´n (internationellt tansfer-kort). Boende, mat samt klubbor skulle sedan finansieras genom sponsorer. Matchställ och hjälmar skulle föreningen bekosta, de pengarna fanns men var begränsade så vi var eniga att vi behövde få väldigt bra priser. Även där sökte vi efter sponsorer."

Hon vill inte ställa upp på en telefonintervju eller svara på frågor om vilka ekonomiska muskler som fanns när föreningen startade och hur skulderna ska lösas.

Inte heller Marcus Westlund vill medverka vid någon längre intervju men säger att hans ansvar låg på det sportsliga och att han litade på styrelsens löften om att det fanns pengar och potentiella sponsorer till verksamheten.

I klippet: Hör Alexander Ödling själv berätta: "De har medvetet valt att fortsätta"